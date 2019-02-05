Верхний базар, расположенный в самом центре Шымкента, в ближайшие два года полностью преобразится. Такое обещание городскому руководству дала администрация рынка.

Реконструкция началась со стороны озера и протяженного лестничного прохода к большим воротам. Старожилы помнят, когда-то на них была надпись «Колхозный рынок», а потом «Зеленый рынок». Колхозники канули в Лету, но главное – рынок стоит на месте.

Из многочисленных проектов, предложенных архитекторами, были выбраны самые удачные, самые оригинальные решения.

Новый рынок будет перестроен в восточном стиле и вместе с прилегающей к базару территорией создаст единый архитектурный ансамбль.

Реконструкция торговых площадей Верхнего рынка требовалась давно. За последние десятилетия он мало изменился и теперь меняет облик вместе с городом.

А пока здесь будет идти строительство, часть коммерсантов, торгующих возле базара, особенно на этой широкой лестнице, потеряют свои рабочие места. Зато новые торговые места будут крытыми, что будет удобно как для продавцов, так и покупателей.

«Мы попросили власти дать нам возможность пересидеть зиму, поторгуем, на хлеб заработаем, – пожаловались продавцы журналистам телекомпании «Отырар TV». – Мы понимаем, что базар должен быть современным, красивым, но дайте нам время. Администрация не соглашается».

Убрать стихийные торговые ряды администрация рынка пытается давно. Торговцам не раз выдавались предписания, требующие прекратить незаконную торговлю, но все безрезультатно. Как объясняет городское руководство, работы затронут все незаконные торговые ряды. Администрация рынка предлагает продавцам переместиться на территорию этого же рынка, обещая в течение двух месяцев освободить их от налогов.

«Мы вам лучшие условия предлагаем, гарантируем, что в течение февраля и марта освободим от налогов, но вы сами не соглашаетесь», – сказал представитель акимата.

В решимости властей прекратить незаконную торговлю сомневаться не приходиться. В том, что рано или поздно городское руководство переходит от слов к действиям, смогли убедиться еще в прошлом году люди, много лет незаконно торговавшие на улице Толе би, на подходе к воротам базара. Около тридцати ларьков и киосков были снесены, несмотря на активные протесты коммерсантов.

Вместо неухоженных прилавков власти теперь предлагают торговцам современные красивые павильоны. Соответствующий меморандум был подписан городским акиматом и руководством Верхнего рынка.

Новый базар станет частью «восточной сказки». Вместе с прилегающей территорией он вольется в единый архитектурный ансамбль. Впереди перед всеми нами стоит ответственное дело – вы не забыли, что в 2020 году Шымкент станет культурной столицей СНГ? Надо соответствовать…

Благодаря начатой реконструкции будет решена давняя проблема Верхнего рынка – парковка автомобилей. «Здесь планируется построить пятиэтажную автостоянку, – пояснил аким Аль-Фарабийского района города Шымкента Габит Мауленкулов. – Сейчас город растет, увеличивается число машин. Автостоянка частично снимет проблему заторов. Идея акима города такая: в Старом городе есть цитадель, там сейчас ведутся земляные работы. С этой стороны большая мечеть, а здесь базар, чуть дальше протекает река Кошкарата. Может, здесь в недалеком будущем появится пешеходная зона. Все кардинально изменится».

А лестница, ведущая на базар со стороны улицы Ташенова, где многие годы шла бойкая торговля, перейдет на баланс государства. Необходимые для передачи документы подготавливаются.

Фарида Шарафутдинова