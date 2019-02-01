Найден простой способ быстрой очистки замерзших стекол транспортного средства, передает NUR.KZ.

Лайфхаком поделился британец по имени Дэниель Харрис. Он опубликовал в своем «Фейсбук»-аккаунте видео, на котором был продемонстрирован процесс размораживания лобового стекла.

Мужчина использовал обычный полиэтиленовый пакет с теплой водой, которым и проводил по поверхности стекла.

Однако он предупредил, что категорически запрещено использовать горячую воду, так как лобовое стекло может с легкостью треснуть от резкого перепада температур.

Ролик уже просмотрели более 2 600 000 человек, репостнули почти 26 000 человек, а прокомментировали 20 000. Пользователи соцсети оценили лайфхак, заявив, что обязательно попробуют разморозить стекло таким образом.

https://www.facebook.com/100009618093400/videos/2143078366022746/