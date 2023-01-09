Шымкент: Эта зима будет самой холодной за последние 3 года

Зима 2023 года станет самой холодной за последние 3 года для южных регионов — Шымкента и Туркестанской области, передает OTYRAR.

Об этом рассказали синоптики Казгидромета. Всему виной вторжение Арктического антициклона. Зима по ожиданиям будет морозной, зато летом столбики термометров будут подниматься выше обычных значений.

«Аномальные холода были в 1969 году. Сейчас же не аномальные морозы, но будет достаточно холодно. Таких морозов на юге за период начала пандемии еще не было. Обычно на нас влияет Сибирский антициклон, а в этом году Арктический. Это значит будет ясная, сухая, морозная погода, даже в южных регионах, безветренная, безоблачная, но летом будет очень жарко», — сообщили в Кизгидромете.

Шымкентцев ожидает необычайно холодная неделя. Сегодня, 9 января, и завтра на юге ожидается обильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение. А вот уже в среду ударит крепкий мороз, температурные значения днем составят -9 -11 градусов по Цельсию. Минимальная температура воздуха ожидается в Шымкенте и Туркестанской области в предстоящий четверг, 12 января.

Тогда столбики термометров, по сообщению Казгидромета, опустятся до -19 градусов ночью, тогда как Gismeteo обещает в среду и четверг рекордное похолодание до -26 мороза. Учитывая влажность, по ощущениям мороз будет еще крепче. Потеплеет в южном мегаполисе и всей Туркестанской области лишь к 17 январю.

«Северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории Казахстана, смещаясь к южным регионам республики. В такой ситуации сильные морозы сохраняются на большей части страны. В горных районах юга и юго-востока ожидается выпадение сильного снега. Температура воздуха на юго-западе республики ночью 12-23, днем 5-15 мороза, основной фон ночью на юге региона 25-30 мороза, на юге, юго-востоке понижение температуры воздуха ночью от 10-20 до 20-31 мороза, днем от 8-16 до 12-23 мороза», — говорится в сообщении Казгидромета.

Психологи же настоятельно рекомендуют эти дни уделить время близким и провести его в кругу семьи. Ведь как говорится, главней всего погода в доме.