Ноутбук и путевку в летний оздоровительный лагерь торжественно вручили герою, который спас двух малышей из огня. Кроме того он представлен к государственной награде «За мужество».

Таким образом его поступок поощрили в городском управлении образования Шымкента и родной школе.

В тот момент Бакытжан Беркинбай уже не думал о том, что времянка охвачена огнём. Узнав что там находятся двое маленьких детей, подросток, не мешкая ни секунды, бросился на помощь.

Бакытжан БЕРКИНБАЙ, спас детей во время пожара: «Девочка, которая к нам прибежала, рассказала, что в доме остались двое детей. Взрослых рядом не было, и нужно было действовать решительно. Меня родители всегда учили быть храбрым мужчиной, и поэтому я не боялся. 6-летнюю девочку я вывел за руку, а мальчика 3 лет пришлось взять на руки».

Свой подвиг Бахытжан совершил, будучи в гипсе. Подросток занимается борьбой и две недели назад сломал руку.

В тот день трое детей остались дома одни. Родители уехали на работу. Огонь вспыхнул внезапно. За считанные минуты пламя охватило почти все строение.

Отец детей: «Мы предполагаем, что дети нашли зажигалку и по неосторожности начался пожар. Мы работаем, дети часто остаются одни и мы не думали, что такое может случиться. Слава Аллаху, что они живы и здоровы. Но мы не можем постоянно находиться с ними, нам нужно работать. А после пожара работать придется еще больше, дом надо восстанавливать».

Нурболат Дербисов, начальник ДЧС г.Шымкента: «Площадь возгорания составила 60 квадратных метров — сгорела крыша, пострадали мебель и стены. В субботу, 16 февраля в 16:39, в департамент поступила информация о пожаре в районе поселка Курсай, Абайского района. 14 человек, прибыв на место проишествия приступили к ликвидации пожара. В ходе расследования выяснилось, что старшая дочь испугалась и побежала за помощью к соседям. Сосед-подросток попросил маму вызвать пожарный расчет, а сам мальчик, не раздумывая, побежал к дому, где находилось двое маленьких детей.

Помимо пострадавшей семьи, которая успела поблагодарить Бакытжана, поступок подростка оценило и руководство Департамента по Чрезвычайным ситуациям. За героизм Бакытжану вручили медаль и грамоту.

Так же отправлены документы о представлении смелого подростка к госнаграде «За мужество».



Анастасия Новикова