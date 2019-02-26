В Доме Правительства началось первое заседание нового кабинета министров.

Собрались все главы ведомств, кроме министра труда и соцзащиты населения Бердыбека Сапарбаева. Ранее занимавший должность акима Актюбинской области Сапарбаев заканчивает дела в Актобе и примет участие в следующем заседании, сообщает 365info.kz.

К министрам обратился новый премьер Аскар Мамин.

«Мы должны оправдать высокое доверие главы государства. Наш состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты, сказал Мамин.

Елбасы поставил перед всеми нами первоочередные задачи, направленные на повышение качества жизни населения, дальнейшую диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. В результате таких конкретных мер мы сможем достичь улучшения качества жизни населения».

Как отметил премьер-министр, 27 февраля состоится съезд партии «Нур Отан», где будут объявлены новые меры по усилению социальной поддержки и повышению уровня жизни казахстанцев. Эти меры войдут в повестку дня следующего заседания кабмина.

Затем клятву принесли впервые ставшие министрами госслужащие — министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей страны — Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет в мировом сообществе», — таков был текст клятвы.

Глава правительства поздравил коллег и пожелал им успехов в работе.