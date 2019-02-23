Сбор справок и оформление документов является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Например, при устройстве на работу вам, как новому сотруднику, будет выдан перечень документов, которые необходимо предоставить в отдел кадров. Справок там не одна и даже не две…

ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

Такой же перечень при устройстве на работу получила и я. Подумала: «Да чтобы собрать полный пакет, понадобится пара недель как минимум!» И как найти время, чтобы съездить в ЦОН и получить все необходимое. С работы убегать тайком – не дело, а в выходной день эти учреждения закрыты. Какой же выход из этой ситуации?

К моему счастью, по заданию редакции мне нужно было собрать материал о мобильных приложениях, которые позволяют получать государственные услуги, находясь дома. Посетив цифровой зал в ЦОНе, узнала, что на «Электронное правительство для граждан» с недавнего времени «трудится» новый и универсальный сотрудник, который никогда не устает, не просит зарплату и может круглыми сутками отвечать на вопросы и выдавать справки. И теперь вам не нужно будет ехать в ЦОН, для того, чтобы собрать необходимые справки. Они будут отправлены вам на электронную почту в формате PDF, и вы сможете как распечатать их на принтере, так и перенаправить в электронном виде.

Знакомьтесь с новым «трудягой» под названием EgovKzBot».

Термин «бот» произошел от слова «робот». Это своеобразные имитаторы действий живых людей, и иногда они настолько продвинутые, что их невозможно отличить от реального пользователя. Получая определенный запрос, программы действуют по заранее продуманному сценарию, правила которого неизменны. По сравнению с людьми, бот имеет ускоренную реакцию на процессы и не устает от монотонных действий. Использование ботов необходимо для выполнения следующего вида операций:

• однотипных;

• чередующихся друг с другом;

• быстрых – с их выполнением человек зачастую не способен справиться.

Как упростить процедуру получения справок?

Для того, чтобы воспользоваться полным перечнем услуг и открыть ЭЦП – электронно-цифровую подпись, которую в простонародье называют «электронным ключом», вам все-таки придется посетить «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по г. Шымкенту (ЦОНы). Зато потом ваша жизнь значительно упростится. С помощью ЭЦП вы сможете, не выходя из дома или с работы, получить необходимые справки, подать заявления в электронном виде, оплатить госпошлину за предоставленные платные услуги, которых, кстати, не так много сейчас.

За получение электронного ключа платить не придется, а по времени процедура займет не более 5 минут. Для этого вам потребуется принести с собой удостоверение личности и флэш-карту. Ее можно приобрести в магазинах, где продается канцелярия или же сотовые телефоны и прочая мелкая цифровая техника. Цена может быть от 800 тенге и выше, в зависимости от объема занимаемой памяти.

После получения ЭЦП вам достаточно будет скачать мессенджер Telegram или мобильное приложение «mGov», а также зарегистрироваться в «Электронном Правительстве для граждан» (Egov).

Разобраться в деталях мне помогла Алтынай Татаева, PR-менеджер «Государственной корпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкенту. Не все так страшно и сложно, как казалось до этого.

Пошаговая инструкция в установке мессенджера «Telegram»

Что для этого потребуется? Конечно смартфон, который имеет доступ к Интернету.

— заходим в «Play Маркет» или (App Store);

— в поисковой строке пишем – «Телеграм», далее «Скачать»;

— после скачивания нажимаем «Установить»;

— после открытия приложения нажимаем «Старт» и следом «Продолжить…»;

— вводим свой номер телефона.

Вам будет выслан код или же поступит звонок, на который не нужно будет отвечать. Мне, к примеру, позвонили из Невады. Так что этого момента не пугайтесь. Далее вписываем свою фамилию и имя, кликаем на галочку в правом нижнем углу.

— на информационном мини баннере кликаем «Разрешить»;

Помимо использования виртуального консультанта, который называется «бот», вы можете также общаться с друзьями и близкими через этот мессенджер (аналог WatsApp). В строке поиска вбиваем «EgovKzBot» и кликаем на него. Открывается чат (переписка), где вам будет предоставлена краткая информация о том, как пользоваться услугами с помощью «бота».

— нажимаем «Старт»,

— выбираем язык для оказания услуги,

— далее у вас запросят номер вашего сотового – нажимаем «Поделиться номером мобильного телефона». Процедура по регистрации на этом завершена.

Ниже высветится список с перечнем предоставляемых услуг, которые вы можете получить, воспользовавшись своим смартфоном. Для полноценной работы вам понадобится электронная почта, которая должна быть зарегистрирована на вас. Если у вас нет «e-mail», то советую его создать.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Мне нужно было получить 5 справок. Первое, что я запросила, была «справка о наличии/отсутствии судимости». Так вот, это единственная справка, которую вы получите за 6-7 часов. Остальные же «прилетают» практически моментально.

Для того, чтобы сделать запрос на получение справки, к примеру «о состоянии/не состоянии на учете в наркологической организации», вам нужно будет:

— выбрать вариант «получить справку «на себя». После этого на ваш номер будет отправлен код, который нужно будет ввести в строке чата.

— далее будет предоставлена информация о том, что запрос отправлен и нужно будет нажать «проверить статус»,

— появится запрос с адресом вашей электронной почты, на которую будет отправлена справка в электронном варианте на казахском и русском языках.

— после получения вашего эмэйла, вам незамедлительно будут отправлены справки в формате PDF.

Такой же алгоритм действий и для получения других справок.

Не игнорируйте этот пункт!

Отметим важный момент: если вы совершите первоначальный запуск бота через другие платформы мессенджера, то работать он не будет. То есть, при попытке запуска бота через веб (через ноутбук или компьютер) или через планшет, услуги будут недоступны. Его нужно запустить именно на том смартфоне, к которому привязан ваш номер телефона. После этого, бот заработает на всех платформах.

С помощью электронного «работника» вы сможете воспользоваться 24 услугами, получить справки и узнать интересующую информацию, не выходя из дома или же с работы. К примеру, вы можете запросить:

— справку о состоянии пенсионных накоплений;

— справки с психоневрологического, наркологического и противотуберкулезного диспансера;

— справку о наличии/отсутствии судимости;

— получить адресную справку;

— забронировать очередь в ЦОН;

— определить свой социальный статус в рамках обязательного социального медицинского страхования;

— прикрепиться к поликлинике и вызвать врача на дом;

— воспользоваться проактивной услугой при рождении ребенка. Посредством смс-сообщения можно отправить заявление на подготовку свидетельства о рождении ребенка. Главным условием должно быть то, что ваш номер телефона должен быть привязан к ИИН в личном кабинете на портале «Электронного правительства для граждан». При получении ЭЦП эта процедура становится автоматической, если вы предоставите данные своего сотового номера менеджеру, который будет оформлять заявку.

И это не весь перечень услуг. С каждым днем разработчиками проводится работа и вносятся улучшения. В мобильном приложении «mGov», насчитывается около 44 услуг, а на портале «Egov» можно получить около 500 услуг с помощью ЭЦП.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!

Сейчас практически в каждом ЦОНе есть зона самообслуживания. В цифровом зале установлены планшеты, нет не те, что мы привыкли видеть в руках наших детей. Это напольные компьютеры, похожие на терминалы с большим плоским монитором. С помощью них можно самостоятельно получить многие услуги, которые оказывают в ЦОНе. Тем самым значительно сократите свое пребывание в данной организации.

Консультанты смогут вам помочь, если возникнут вопросы во время получения услуг. Для этого нужно поднести удостоверение и просканировать его на планшете. Это для документов нового образца (с чипом). Но, ничего страшного, если у вас документ старого образца, вам необходимо номер мобильного телефона привязать к ИИН при оформлении ЭЦП.

Далее нужно будет выбрать услугу на экране планшета и вам на смартфон будет отправлено смс с одноразовым кодом. Вводим код и распечатываем справку.

Даже новичку под силу справиться с этим с первого раза. Не усложняйте себе жизнь, цените свое время!

Наталья Провозина