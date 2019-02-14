Депутат Мажилиса парламента, бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев объяснил свои слова о том, что 20 тысяч тенге может быть достаточно для содержания одного ребенка в месяц, передает Tengrinews.kz.

«Когда прозвучала цифра в 20 тысяч тенге, сразу в голову пришли требования матерей в Астане повысить социальное пособие до 20 тысяч тенге в месяц за каждого ребенка. Вы помните комментарии министра финансов, этот вопрос на комиссии рассматривается.

Мне сразу пришло в голову это пособие. Я сразу сказал, что при определенной экономии этого достаточно. Даже мне, как отцу пятерых детей, если будут выплачивать 100 тысяч тенге, это будет хорошей надбавкой к бюджету. Мысль была такая», — сказал Альтаев.

Говоря о своей семье, Альтаев отметил, что его супруга находится в декретном отпуске. «Самый маленький ребенок еще грудной. Я зарабатываю. Конечно, бывают трудности, когда денег не хватает, как и во всякой семье. Нужно рассчитывать свой бюджет.

Наверное, в большей степени в семьях за это отвечают жены, как и у меня. Моя задача зарабатывать. Супруга подходит к этому ответственно, четко знает, куда и как тратить», — добавил Альтаев. «Если бы моя жена вам давала интервью, то она бы подробнее рассказала. Моя задача — зарабатывать. Раз мы родили пятерых, то мы за них и отвечаем. Я, как мужчина, в большей степени за это отвечаю», — сказал депутат. Он отметил, что редко ходит в гости из-за большого объема работы. «Мы все рассчитываем, коммунальные услуги занимают серьезную статью расходов (семейного бюджета. — Прим.).

Стараемся везде выключать свет, не тратить много воды, сохранять тепло, а продукты покупать на рынке, где свежее и дешевле», — поделился депутат. Напомним, бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев стал депутатом Мажилиса парламента. Он вошел в состав Комитета по аграрным вопросам.