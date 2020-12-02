Прекращены полномочия депутата Мажилиса Нуржана Альтаева. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением бюро политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султана от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии Nur Otan», — говорится в постановлении.

Председатель Комитета партийного контроля партии Nur Otan Павел Казанцев на своей странице в Facebook рассказал, что состоялось заседание комитета, на котором было рассмотрен вопрос о соблюдении Устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Альтаева.

«По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан исключить Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем Постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию», — написал Казанцев.