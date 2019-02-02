В Шымкенте, в детских садах начали снимать отпечатки пальцев малышей, сообщает «Хабар 24». Это позволит контролировать их посещаемость. Пока новая система внедрена только в трех дошкольных учреждениях, планируется, что до конца года охват составит 100%.

Отпечатки пальцев у малышей в дошкольных учреждениях снимают с разрешения родителей. Каждый малыш, сдавший биометрические данные, будет иметь индивидуальный код. Благодаря такой системе преподаватели будут знать, присутствует ли ребенок в детском саду.

Бекзат Егембердиев, руководитель компании-разработчика: «Эта система дает учет посещаемости детей и автоматический расчет выплат госзаказа в пользу детских садов. В будущем эта система будет подключена к замку на дверях, чтобы посторонние люди не входящие в базу детского сада не смогли пройти в дошкольное учреждение».

Пока это только пилотный проект. Если система окажется эффективной, ее внедрят во все детские сады города. Установка программы в среднем обойдется в 170 тысяч тенге.

Акерке Абылайхан, руководитель Управления образования г. Шымкента: «С новой системой весь учет бюджета будет выводиться на экране. Мы будем контролировать и посещаемость. Чтобы убедиться в эффективности системы придется немного подождать».

А в будущем разработчики планируют создать новую систему. По задумке, камеры видеонаблюдения будут распознавать лица посетителей, благодаря чему пройти в детский сад посторонние не смогут.