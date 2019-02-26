Полицейский в Шымкенте отказался от взятки и получил вознаграждение.

20 февраля 2019 года в Енбекшинском РУП был зарегистрирован факт дачи взятки по статье 367 УК РК.

«Должностное лицо для содействия в прекращении дела по факту мошенничества предпринял попытку дачи взятки в размере около 400 тысяч тенге майору полиции Жандосу Султанову. Но полицейский отказался от предложенной суммы. Более того о случившемся он сообщил куда следует.

И теперь в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1131 утвержденным «Правилом поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции», 25 февраля 2019 года начальник Следственного отдела Енбекшинском РУП ДП города Шымкент майор полиции Жандос Султанов при поддержке руководства департамента был поощрен денежным вознаграждением, — сообщила пресс-служба ДП Шымкента.

По факту дачи взятки по статье 367 части 1 УК РК Управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.