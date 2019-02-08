ПРОЩАЙ, ВЕЛИКИЙ ДОКТОР! С этих простых слов написал свои воспоминания о сотрудничестве, дружбе с Мади Ходжаевичем известный журналист Евгений Дробязко на своей странице в Facebook.

Мы позволили себе перепечатать текст, потому что так искренне скорбят о смерти врача Мади Бигалиева многие из тех, кому довелось знать этого удивительного врача.

— Маке, срочно нужна кровь!

— Без проблем, Жень, щас решим.

— Мади Ходжаевич, надо человека в больницу положить!

— Приводи, я сам прооперирую, делов-то!

— Дядь Мади, у вас в больнице лежит мой друг/родственник/коллега…

— Я сейчас же узнаю о его состоянии и возьму лечение на личный контроль.

— Маке, к вам привезли фигуранта очень громкого дела, я делаю репортаж, и мне нужна информация…

— Ой, так и знал, что позвонишь. Ладно, приезжай, расскажу всё, не отстанешь ведь! И да, не обедайте сегодня, у нас в больнице Наурыз, приглашаю после съёмок за дастархан!

Я звонил ему сотни раз, и он никогда не отказывал. Зачастую я слышал, что он разговаривает через гарнитуру — всё понятно, значит, на операции. Он занимался любимым делом каждый день. Его любил и уважал весь Шымкент, которому он отдал 40 лет медицинской практики. Он всегда был в хорошем настроении, много шутил, любил рассказывать интересные случаи из его богатой жизни.

Ас экстренной, плановой и госпитальной хирургии. У него была очень лёгкая рука (как же трудно писать в прошедшем времени). Расскажу про свой случай. В один прекрасный день, когда я пришёл в кабинет к Мади Ходжаевичу, он посмотрел на меня намётанным глазом и сразу всё понял, что на этот раз я обращаюсь не ради кого-то:

— Ты вот эти наши, южанские, дела кончай давай! Двадцать раз уже спросил, как у меня дела, работа, сын мой Талгат, будто бы не видишь его в городе! У самого уже ладошки вспотели! Думаешь, я не заметил?! Колись, что там у тебя?

— На операцию надо…

— И? Боишься что ли?

— Ну да…

— Так, давай показывай свою проблему и марш в палату! Завтра с утра первым возьму тебя в операционную. И хорош паниковать!

Очнулся в реанимации. Паника. Персонал сообщает, что меня определили в некую «президентскую» палату по приказу главврача. В отделение переведут завтра утром. Прошу мобильный.

— Мади Ходжаевич, за что вы меня в реанимацию упекли?

— О, очнулся? Это хорошо. Чё, в палату хочешь?

— Ага.

— Ладно, щас перевезут, погоди минут пять.

Я встал на ноги и пошёл уже к вечеру. Ничего не болело и быстро заживало. Шва почти не было видно. Мой друг Женис работал в соседнем отделении и приходил ко мне в палату покурить. Видимо, доложили. Звонок:

— Женя, зайди ко мне в кабинет. Да, ты послеоперационный больной, и тебе уже надо ходить. Только не спеши сильно. Аккуратнее иди.

Прихожу, он мне предлагает чай, улыбается так подозрительно.

— У нас в больнице можно курить только в кабинете главного врача, поэтому попрошу не нарушать режим и составить компанию мне. Но нечасто. Кстати, я хочу посоветоваться, у нас 125 лет нашей областной больнице, подскажи, где можно заказать фильм, чтобы показать на празднике?

— Я и только я! С удовольствием сделаю вам лучшую презентацию и хоть как-то отблагодарю вас за всё, что вы для меня сделали!

— Ой, ну мне, право, не удобно…

— А ну-ка прекратите наши, южанские, дела! Лучше давайте обсудим сценарий…

Сколько их было, таких встреч… Сколько у него было таких, как я… И только он был у нас один!

Спасибо, Вам, доктор, за то, что вы у нас были! Спасибо, что были именно таким!

7 февраля 2019 года не стало Мади Ходжаевича…

Похороны Бигалиева Мади Ходжаевича пройдут 9 февраля. Гражданская панихида состоится в 11:00 по адресу, Шымкент, мкр Самал-2 (участок 3641/1) пересечение улиц Аргынбекова и Казиева.

Поминальный обед пройдет в 13:00 по адресу, г. Шымкент, пр. Байдибек би, ресторан «Шымкент Холл».