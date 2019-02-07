В Шымкенте на 63 году жизни ушел из жизни известный хирург, профессор, доктор медицинских наук, основатель трансплантологии в Шымкенте и Южно-Казахстанской (Туркестанской) области Мади Ходжаевич Бигалиев.

«Золотые руки» этого человека ежедневно спасали чьи-то жизни. За 37 лет работы хирург провел более 10 тысяч сложнейших операций. Говорит, что за эти годы не было ни дня, чтобы он не взял в руки скальпель.

«Знаете, к смерти привыкнуть невозможно. Мы переживаем вместе с родными, пытаемся им объяснить. Самое сложное в нашей профессии — быть готовым в любое время суток ко всему и оказать помощь, если она кому-то нужна», — всегда говорил Мади Ходжаевич Бигалиев.

Вот и сейчас шымкентцы, жители других регионов и стран до сих пор не осознали, что Мади Ходжаевич ушел.

Коллектив медийного холдинга OTYRAR приносит искренние соболезнования семье и родным Мади Ходжаевича.