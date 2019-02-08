Прославленный хирург из Шымкента Мади Бигалиев ушел из жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новость о скоропостижном уходе из жизни главного врача Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи, известного хирурга-трансплантолога, который 40 лет отдал медицине, потрясла горожан.

Сегодня стало известно, что Департамент полиции города Шымкента займется расследованием версии самоубийства врача. «По факту обнаружения трупа 60-летнего жителя города Шымкент полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК «Доведение до самоубийства».

Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — сообщили в ведомстве. Мади Хожаевича называли хирургом от Бога. За свою карьеру он провел около 9 000 операций.