В Шымкенте проводили в последний путь Мади Бигалиева

Проститься с известным доктором собрались тысячи человек, среди них друзья, коллеги и благодарные за спасенную жизнь пациенты.

Спасибо, доктор!

Похороны проходили в доме, где проживал Мади Ходжаевич. С раннего утра в дом идут журналисты, политики, врачи, друзья и просто жители из разных регионов страны. В этот день, вместо слов благодарности великому мастеру, люди молят Всевышнего за упокой души доктора. Родные не сдерживают слез, у дома дежурит машина скорой помощи уже сутки.

Доктор ушел

Среди тех, кто пришел проститься — люди, которых спас Мади Бигалиев. Мы пообщались и с пациентом, кому хирург провел трансплантацию почек впервые в своей практике. Бауыржан Абдулла рассказывает, что уже готовился к худшему исходу. Мужчина не ходил, был прикован к кровати.

— Врачи сказали, что поражение почек, я даже не мог ходить в туалет. Думали всё, нужно прощаться с жизнью. Мади Ходжаевич сделал пересадку почек, я был у него первый. Когда он зашел в палату и предложил провести операцию, я даже не задумывался, сразу дал согласие. Я верил в него, и не зря. Как видите, я сейчас полноценный мужчина, работаю на двух работах, у меня пятеро детей. А мастер ушел, для нас всех это удар. Да примет Аллах его в сады Рая.

Не выносите папу

Мужчины после призыва имама встать на Жаназа намаз (молитва за упокой) встают в ряд, женщины в стороне наблюдают и плачут. После молитвы родные выносят тело покойного. Во дворе дома крики и плач. Родные и дети просят не уносить отца.

Тысячи человек идут сказать слова благодарности в дом великого доктора. Но, Мади Ходжаевич ушел, теперь уже навсегда.

Шуддин Саидов