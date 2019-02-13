Бывший вице-министр труда и социальной защиты населения, а ныне депутат мажилиса Нуржан Альтаев выразил мнение о том, что одного ребенка в Казахстане можно содержать на 20 тысяч тенге (53 доллара), передает sputniknews.kz.

Ранее на пленарном заседании палаты мажилисмены проголосовали за кандидатуру Нуржана Альтаева в качестве члена комитета по аграрным вопросам.

После заседания журналисты поинтересовались у новоизбранного парламентария, не стало ли депутатское кресло бегством из Минтруда в трудный период. Альтаев эти предположения отмел и напомнил о своем давнем желании вступить в ряды депутатов.

«В первый раз я баллотировался в мажилис в 2004 году, тогда я был самым молодым кандидатом в стране. К сожалению, тогда не прошел. Во второй раз в выборах я участвовал в 2016 году, тогда попал в списки кандидатов в депутаты от партии «Нур Отан» и был в списке резерва», — сказал Альтаев в кулуарах парламента.

На вопрос о том, были ли им выполнены все обязательства, возложенные в Минтруда, член комитета по аграрным вопросам ответил: «Да, и даже больше».

Также журналисты поинтересовались мнением Альтаева по вопросу поддержки многодетных семей страны. Месячные семейные расходы отец пятерых детей назвать не смог, так как планированием бюджета занимается супруга депутата.

«Я думаю, что, если экономить, то 20 тысяч тенге на одного ребенка в месяц достаточно. Я думаю, что это возможно», — уточнил парламентарий.

Кроме этого, Нуржан Альтаев сообщил, что до сих пор не знает сумму своей заработной платы на месте мажилисмена. В депутатскую квартиру он не переехал, а продолжает жить в двухкомнатной арендованной квартире.

Напомним, после трагической смерти пятерых сестер в жилом массиве «Коктал-1» в Астане глава государства поставил перед правительством задачу решить вопрос по улучшению уровня жизни казахстанцев.