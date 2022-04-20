Размеры пенсии и пособий с 1 апреля 2022 года

В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» 1 апреля 2022 года произвели перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.

Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 апреля 2022 года, подлежат повышению на 4% от получаемого размера пенсии. К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1 января 2022 года составлял 75 400 тенге, с учетом дополнительной индексации на 4% с 1 апреля текущего года – 78 416 тенге (повышение – 3 016 тенге).

Минимальный размер пенсии увеличится с 46 302 тенге до 48 032 тенге. Для граждан, которые первый раз обратятся за назначением пенсии после 1 апреля 2022 года, максимальный доход (зарплата) для исчисления размера не может превышать 46-кратного месячного расчетного показателя – 146 280 тенге (46 х 3 180 тенге). К примеру, фактический доход составил более 210 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход 146 280 тенге.

С 1 апреля 2022 года установлены:

* месячный расчетный показатель (МРП) – 3 180 тенге,

* прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге,

* минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге,

* минимальная пенсия – 48 032 тенге,

* минимальная зарплата без изменения – 60 000 тенге.

Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда; детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до года), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).

Пособия участникам войны

Специальное государственное пособие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составило 50 880 тенге (16 МРП).

Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, – 24 009 тенге (7,55 МРП).

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, – 19 685 тенге (6,19 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 14 245 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 8 141 тенге (2,56 МРП).

Пособия труженикам тыла – 6 774 тенге (2,13 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться 440 844 тенге (138,63 МРП).

Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», размер ежемесячного пособия составил 138,63 МРП, то есть 440 844 тенге.

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, – 237 388 тенге (74,65 МРП).

Жертвам политических репрессий – 3 403 тенге (1,07 МРП).

Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 3 403 тенге (1,07 МРП).

С октября 2021 года введено новое специальное госпособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I группы, – 52 345 тенге (1,4 ПМ). Данное пособие назначается всем инвалидам I группы, независимо от причины инвалидности (инвалид с детства, общее заболевание, производственная травма и т. д.).

Пособия по инвалидности увеличились в зависимости от ПМ (37 389 тенге):

* инвалидам от общего заболевания:

* I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* II группы – 57 206 тенге (1,53 ПМ),

* III группы – 38 885 тенге (1,04 ПМ);

* детям-инвалидам до семи лет – 52 345 тенге (1,40 ПМ);

* детям-инвалидам с семи до 18 лет I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет III группы – 52 345 тенге (1,40 ПМ),

* инвалидам с детства I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* инвалидам с детства II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),

* инвалидам с детства III группы – 44 867 тенге (1,20 ПМ).

Для сведения получателей госпособия по инвалидности, у которых причины инвалидности дети-инвалиды и инвалид с детства, с 24 октября 2021 года эта категория имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца в случае смерти родителей. Пособие назначается независимо от группы инвалидности, для назначения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства.

Пособия за работу в особых условиях

Пособия для получателей по списку №1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличились до 29 956 тенге.

Для получателей по списку №2 – до 26 649 тенге (8,38 МРП).

Пособия по случаю потери кормильца

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи ежемесячно будет выплачиваться:

* на одного – 32 155 тенге (0,86 ПМ),

* на двоих – 55 710 тенге (1,49 ПМ),

* на троих – 69 170 тенге (1,85 ПМ),

* на четверых – 73 283 тенге (1,96 ПМ),

* на пятерых – 75 900 тенге (2,03 ПМ),

* на шестерых и более – 78 891 тенге (2,11 ПМ).

Круглые сироты будут получать по 44 120 тенге (1,18 ПМ) на каждого.

Детские пособия

Единовременные пособия по случаю рождения ребенка увеличились:

* на первого, второго и третьего ребенка – до 120 840 тенге (38 МРП),

* на четвертого – до 200 340 тенге (63 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составили:

* на первого – 18 317 тенге (5,76 МРП),

* на второго – 21 656 тенге (6,81 МРП),

* на третьего – 24 963 тенге (7,85 МРП),

* на четвертого и более – 28 302 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида –

52 345 тенге (1,4 ПМ).

Пособия многодетным матерям

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей) и «Күмiс алқа» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличилось до 20 352 тенге (6,4 МРП).

Пособия на погребение

Пособие на погребение – 49 926 тенге (15,7 МРП).

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны –

116 388 тенге (36,6 МРП).

Пособия многодетным семьям

С 1 января 2020 года введен новый вид госпособия многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения до 23 лет. Данное пособие назначается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета.

Пособия многодетной семье МРП Коэффициент Сумма, тенге Пособие многодетной семье на 4 детей 3 180 16,03 50 976 Пособие многодетной семье на 5 детей 3 180 20,04 63 728 Пособие многодетной семье на 6 детей 3 180 24,05 76 479 Пособие многодетной семье на 7 детей 3 180 28,06 89 231 Пособие многодетной семье на 8 детей 3 180 32,00 101 760 Пособие многодетной семье на 9 детей 3 180 36,00 114 480 Пособие многодетной семье на 10 детей 3 180 40,00 127 200 Пособие многодетной семье на 11 детей 3 180 44,00 139 920 Пособие многодетной семье на 12 детей 3 180 48,00 152 640 Пособие многодетной семье на 13 детей 3 180 52,00 165 360 Пособие многодетной семье на 14 детей 3 180 56,00 178 080 Пособие многодетной семье на 15 детей 3 180 60,00 190 800 Пособие многодетной семье на 16 детей 3 180 64,00 203 520 Пособие многодетной семье на 17 детей 3 180 68,00 216 240 Пособие многодетной семье на 18 детей 3 180 72,00 228 960 Пособие многодетной семье на 19 детей 3 180 76,00 241 680 Пособие многодетной семье на 20 детей 3 180 80,00 254 400 Пособие многодетной семье на 21 ребенка 3 180 84,00 267 120 Пособие многодетной семье на 22 ребенка 3 180 88,00 279 840 Пособие многодетной семье на 23 ребенка 3 180 92,00 292 560 Пособие многодетной семье на 24 ребенка 3 180 96,00 305 280 Пособие многодетной семье на 25 детей 3 180 100,00 318 000 Пособие многодетной семье на 26 детей 3 180 104,00 330 720 Пособие многодетной семье на 27 детей 3 180 108,00 343 440 Пособие многодетной семье на 28 детей 3 180 112,00 356 160 Пособие многодетной семье на 29 детей 3 180 116,00 368 880 Пособие многодетной семье на 30 детей 3 180 120,00 381 600

Размеры базовой пенсионной выплаты

Базовая пенсионная выплата, в том числе по стажу % ПМ Сумма, тенге 10 лет и менее 54% 37 389 20 191 11 лет 56% 37 389 20 938 12 лет 58% 37 389 21 686 13 лет 60% 37 389 22 434 14 лет 62% 37 389 23 182 15 лет 64% 37 389 23 929 16 лет 66% 37 389 24 677 17 лет 68% 37 389 25 425 18 лет 70% 37 389 26 173 19 лет 72% 37 389 26 921 20 лет 74% 37 389 27 668 21 год 76% 37 389 28 416 22 года 78% 37 389 29 164 23 года 80% 37 389 29 912 24 года 82% 37 389 30 659 25 лет 84% 37 389 31 407 26 лет 86% 37 389 32 155 27 лет 88% 37 389 32 903 28 лет 90% 37 389 33 651 29 лет 92% 37 389 34 398 30 лет 94% 37 389 35 146 31 год 96% 37 389 35 894 32 года 98% 37 389 36 642 33 года и выше 100% 37 389 37 389

Выплата пенсий и пособий в повышенном размере за прошедшие с апреля месяцы будет производиться с доплатой при очередной выплате пенсий и пособий.

Людмила Ефремова, руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по г. Шымкенту