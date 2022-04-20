Размеры пенсии и пособий с 1 апреля 2022 года

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В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений  в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» 1 апреля 2022 года произвели перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.

Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 апреля 2022 года, подлежат повышению на 4% от получаемого размера пенсии. К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1 января 2022 года составлял 75 400 тенге, с учетом дополнительной индексации  на 4% с 1 апреля текущего года – 78 416 тенге (повышение – 3 016 тенге).

Минимальный размер пенсии увеличится с 46 302 тенге до 48 032 тенге. Для граждан, которые первый раз обратятся за назначением пенсии после 1 апреля 2022 года, максимальный доход (зарплата) для исчисления размера  не может превышать 46-кратного месячного расчетного показателя – 146 280 тенге (46 х 3 180 тенге). К примеру, фактический доход составил более 210 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход 146 280 тенге.

С 1 апреля 2022 года установлены:

* месячный расчетный показатель (МРП) – 3 180 тенге,

* прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге,

* минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге,

* минимальная пенсия – 48 032 тенге,

* минимальная зарплата без изменения – 60 000 тенге.

Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда; детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до года), а также пособий многодетным  семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения  размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).

Пособия участникам войны

Специальное государственное пособие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составило 50 880 тенге (16 МРП).

Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, – 24 009 тенге (7,55 МРП).

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, 19 685 тенге (6,19 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 14 245 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 8 141 тенге (2,56 МРП).

Пособия труженикам тыла – 6 774 тенге (2,13 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться 440 844 тенге (138,63 МРП).

Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», размер ежемесячного  пособия составил 138,63 МРП, то есть 440 844 тенге.

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, – 237 388 тенге (74,65 МРП).

Жертвам политических репрессий – 3 403 тенге (1,07 МРП).

Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 3 403 тенге (1,07 МРП).

 С октября 2021 года введено новое специальное госпособие семьям (лицам), осуществляющим  уход за инвалидом I группы, – 52 345 тенге (1,4 ПМ). Данное пособие  назначается всем инвалидам I группы, независимо от причины инвалидности (инвалид с детства, общее заболевание, производственная травма и т. д.).

Пособия по инвалидности увеличились в зависимости от ПМ (37 389 тенге):

* инвалидам от общего заболевания:

* I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* II группы – 57 206 тенге (1,53 ПМ),

* III группы – 38 885 тенге (1,04 ПМ);

* детям-инвалидам до семи лет – 52 345 тенге (1,40 ПМ);

* детям-инвалидам с семи до 18 лет I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),

* детям-инвалидам с семи до 18 лет III группы – 52 345 тенге (1,40 ПМ),

* инвалидам с детства I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),

* инвалидам с детства II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),

* инвалидам с детства III группы – 44 867 тенге (1,20 ПМ).

Для сведения  получателей госпособия по инвалидности, у которых причины инвалидности дети-инвалиды и инвалид с детства, с 24 октября 2021 года эта категория имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца в случае смерти  родителей. Пособие назначается независимо от  группы инвалидности, для назначения необходимо  обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства.

Пособия за работу в особых условиях

Пособия для получателей по списку №1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличились до 29 956 тенге.

Для получателей по списку №2 – до 26 649 тенге (8,38 МРП).

Пособия по  случаю потери  кормильца

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи ежемесячно будет выплачиваться:

* на одного – 32 155 тенге (0,86 ПМ),

* на двоих – 55 710 тенге (1,49 ПМ),

* на троих – 69 170 тенге (1,85 ПМ),

* на четверых – 73 283 тенге (1,96 ПМ),

* на пятерых – 75 900 тенге (2,03 ПМ),

* на шестерых и более – 78 891 тенге (2,11 ПМ).

Круглые сироты будут получать по 44 120 тенге (1,18 ПМ) на каждого.

Детские пособия

Единовременные пособия по случаю рождения ребенка увеличились:

* на первого, второго и третьего ребенка – до 120 840 тенге (38 МРП),

* на четвертого – до 200 340 тенге (63 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составили:

* на первого – 18 317 тенге (5,76 МРП),

* на второго – 21 656 тенге (6,81 МРП),

* на третьего – 24 963 тенге (7,85 МРП),

* на четвертого и более – 28 302 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида
52 345 тенге (1,4 ПМ).

Пособия многодетным матерям

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей) и «Күмiс алқа» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличилось до 20 352 тенге (6,4 МРП).

Пособия на погребение

Пособие на погребение – 49 926 тенге (15,7 МРП).

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны
116 388 тенге (36,6 МРП).

Пособия многодетным семьям

С 1 января 2020 года введен новый вид госпособия многодетным семьям, имеющим четверых и более  несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения до 23 лет. Данное пособие назначается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета.

Пособия многодетной  семье МРП  Коэффициент  Сумма, тенге
Пособие многодетной семье на 4 детей 3 180 16,03 50 976
Пособие многодетной семье на 5 детей 3 180 20,04 63 728
Пособие многодетной семье на 6 детей 3 180 24,05  76 479
Пособие многодетной семье на 7 детей 3 180 28,06   89 231
Пособие многодетной семье на 8 детей 3 180 32,00   101 760
Пособие многодетной семье на 9 детей 3 180 36,00    114 480
Пособие многодетной семье на 10 детей 3 180 40,00    127 200
Пособие многодетной семье на 11 детей 3 180 44,00    139 920
Пособие многодетной семье на 12 детей 3 180 48,00     152 640
Пособие многодетной  семье на 13 детей 3 180 52,00     165 360
Пособие многодетной семье на 14 детей 3 180 56,00     178 080
Пособие многодетной семье на 15 детей 3 180 60,00     190 800
Пособие многодетной семье на 16 детей 3 180 64,00      203 520
Пособие многодетной семье на 17 детей 3 180 68,00      216 240
Пособие многодетной семье на 18 детей 3 180 72,00     228 960
Пособие многодетной семье на 19 детей 3 180 76,00     241 680
Пособие многодетной семье на 20 детей 3 180 80,00     254 400
Пособие многодетной семье на 21 ребенка 3 180 84,00     267 120
Пособие многодетной семье на 22 ребенка 3 180 88,00      279 840
Пособие многодетной семье на 23 ребенка 3 180 92,00      292 560
Пособие многодетной семье на 24 ребенка 3 180 96,00      305 280
Пособие многодетной семье на 25 детей 3 180 100,00       318 000
Пособие многодетной семье на 26 детей 3 180 104,00       330 720
Пособие многодетной семье на 27 детей 3 180 108,00       343 440
Пособие многодетной семье на 28 детей 3 180 112,00       356 160
Пособие многодетной семье на 29 детей 3 180 116,00      368 880
Пособие многодетной семье на 30 детей 3 180 120,00     381 600

 

Размеры базовой пенсионной выплаты

Базовая пенсионная выплата,

в том числе по стажу

 ПМ  Сумма, тенге 
10 лет  и менее 54% 37 389 20 191
11 лет 56% 37 389 20 938
12 лет 58% 37 389 21 686
13 лет 60% 37 389 22 434
14 лет 62% 37 389 23 182
15 лет 64% 37 389 23 929
16 лет 66% 37 389 24 677
17 лет 68% 37 389  25 425
18 лет 70% 37 389   26 173
19 лет 72% 37 389   26 921
20 лет 74% 37 389   27 668
21 год 76% 37 389   28 416
22 года 78% 37 389   29 164
23 года 80% 37 389  29 912
24 года 82% 37 389 30 659
25 лет 84% 37 389 31 407
26 лет 86% 37 389 32 155
27 лет 88% 37 389  32 903
28 лет 90% 37 389  33 651
29 лет 92% 37 389  34 398
30 лет 94% 37 389   35 146
31 год 96% 37 389  35 894
32 года 98% 37 389   36 642
33 года и выше 100% 37 389   37 389

 

Выплата пенсий и пособий в повышенном размере за прошедшие с апреля месяцы  будет производиться с доплатой при очередной выплате пенсий и пособий.

 

Людмила Ефремова, руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по г. Шымкенту

 

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