Размеры пенсии и пособий с 1 апреля 2022 года

В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» 1 апреля 2022 года произвели перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.
Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 апреля 2022 года, подлежат повышению на 4% от получаемого размера пенсии. К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1 января 2022 года составлял 75 400 тенге, с учетом дополнительной индексации на 4% с 1 апреля текущего года – 78 416 тенге (повышение – 3 016 тенге).
Минимальный размер пенсии увеличится с 46 302 тенге до 48 032 тенге. Для граждан, которые первый раз обратятся за назначением пенсии после 1 апреля 2022 года, максимальный доход (зарплата) для исчисления размера не может превышать 46-кратного месячного расчетного показателя – 146 280 тенге (46 х 3 180 тенге). К примеру, фактический доход составил более 210 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход 146 280 тенге.
С 1 апреля 2022 года установлены:
* месячный расчетный показатель (МРП) – 3 180 тенге,
* прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге,
* минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге,
* минимальная пенсия – 48 032 тенге,
* минимальная зарплата без изменения – 60 000 тенге.
Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда; детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до года), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).
Пособия участникам войны
Специальное государственное пособие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составило 50 880 тенге (16 МРП).
Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, – 24 009 тенге (7,55 МРП).
Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, – 19 685 тенге (6,19 МРП).
Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 14 245 тенге (4,48 МРП).
Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 8 141 тенге (2,56 МРП).
Пособия труженикам тыла – 6 774 тенге (2,13 МРП).
Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться 440 844 тенге (138,63 МРП).
Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», размер ежемесячного пособия составил 138,63 МРП, то есть 440 844 тенге.
Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, – 237 388 тенге (74,65 МРП).
Жертвам политических репрессий – 3 403 тенге (1,07 МРП).
Персональным пенсионерам (за заслуги перед республикой) – 3 403 тенге (1,07 МРП).
С октября 2021 года введено новое специальное госпособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I группы, – 52 345 тенге (1,4 ПМ). Данное пособие назначается всем инвалидам I группы, независимо от причины инвалидности (инвалид с детства, общее заболевание, производственная травма и т. д.).
Пособия по инвалидности увеличились в зависимости от ПМ (37 389 тенге):
* инвалидам от общего заболевания:
* I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),
* II группы – 57 206 тенге (1,53 ПМ),
* III группы – 38 885 тенге (1,04 ПМ);
* детям-инвалидам до семи лет – 52 345 тенге (1,40 ПМ);
* детям-инвалидам с семи до 18 лет I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),
* детям-инвалидам с семи до 18 лет II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),
* детям-инвалидам с семи до 18 лет III группы – 52 345 тенге (1,40 ПМ),
* инвалидам с детства I группы – 71 787 тенге (1,92 ПМ),
* инвалидам с детства II группы – 59 449 тенге (1,59 ПМ),
* инвалидам с детства III группы – 44 867 тенге (1,20 ПМ).
Для сведения получателей госпособия по инвалидности, у которых причины инвалидности дети-инвалиды и инвалид с детства, с 24 октября 2021 года эта категория имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца в случае смерти родителей. Пособие назначается независимо от группы инвалидности, для назначения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства.
Пособия за работу в особых условиях
Пособия для получателей по списку №1 (лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличились до 29 956 тенге.
Для получателей по списку №2 – до 26 649 тенге (8,38 МРП).
Пособия по случаю потери кормильца
При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи ежемесячно будет выплачиваться:
* на одного – 32 155 тенге (0,86 ПМ),
* на двоих – 55 710 тенге (1,49 ПМ),
* на троих – 69 170 тенге (1,85 ПМ),
* на четверых – 73 283 тенге (1,96 ПМ),
* на пятерых – 75 900 тенге (2,03 ПМ),
* на шестерых и более – 78 891 тенге (2,11 ПМ).
Круглые сироты будут получать по 44 120 тенге (1,18 ПМ) на каждого.
Детские пособия
Единовременные пособия по случаю рождения ребенка увеличились:
* на первого, второго и третьего ребенка – до 120 840 тенге (38 МРП),
* на четвертого – до 200 340 тенге (63 МРП).
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составили:
* на первого – 18 317 тенге (5,76 МРП),
* на второго – 21 656 тенге (6,81 МРП),
* на третьего – 24 963 тенге (7,85 МРП),
* на четвертого и более – 28 302 тенге (8,9 МРП).
Воспитывающим ребенка-инвалида –
52 345 тенге (1,4 ПМ).
Пособия многодетным матерям
Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей) и «Күмiс алқа» (шесть и более детей), ежемесячное пособие увеличилось до 20 352 тенге (6,4 МРП).
Пособия на погребение
Пособие на погребение – 49 926 тенге (15,7 МРП).
Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны –
116 388 тенге (36,6 МРП).
Пособия многодетным семьям
С 1 января 2020 года введен новый вид госпособия многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей (до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения до 23 лет. Данное пособие назначается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета.
|Пособия многодетной семье
|МРП
|Коэффициент
|Сумма, тенге
|Пособие многодетной семье на 4 детей
|3 180
|16,03
|50 976
|Пособие многодетной семье на 5 детей
|3 180
|20,04
|63 728
|Пособие многодетной семье на 6 детей
|3 180
|24,05
|76 479
|Пособие многодетной семье на 7 детей
|3 180
|28,06
|89 231
|Пособие многодетной семье на 8 детей
|3 180
|32,00
|101 760
|Пособие многодетной семье на 9 детей
|3 180
|36,00
|114 480
|Пособие многодетной семье на 10 детей
|3 180
|40,00
|127 200
|Пособие многодетной семье на 11 детей
|3 180
|44,00
|139 920
|Пособие многодетной семье на 12 детей
|3 180
|48,00
|152 640
|Пособие многодетной семье на 13 детей
|3 180
|52,00
|165 360
|Пособие многодетной семье на 14 детей
|3 180
|56,00
|178 080
|Пособие многодетной семье на 15 детей
|3 180
|60,00
|190 800
|Пособие многодетной семье на 16 детей
|3 180
|64,00
|203 520
|Пособие многодетной семье на 17 детей
|3 180
|68,00
|216 240
|Пособие многодетной семье на 18 детей
|3 180
|72,00
|228 960
|Пособие многодетной семье на 19 детей
|3 180
|76,00
|241 680
|Пособие многодетной семье на 20 детей
|3 180
|80,00
|254 400
|Пособие многодетной семье на 21 ребенка
|3 180
|84,00
|267 120
|Пособие многодетной семье на 22 ребенка
|3 180
|88,00
|279 840
|Пособие многодетной семье на 23 ребенка
|3 180
|92,00
|292 560
|Пособие многодетной семье на 24 ребенка
|3 180
|96,00
|305 280
|Пособие многодетной семье на 25 детей
|3 180
|100,00
|318 000
|Пособие многодетной семье на 26 детей
|3 180
|104,00
|330 720
|Пособие многодетной семье на 27 детей
|3 180
|108,00
|343 440
|Пособие многодетной семье на 28 детей
|3 180
|112,00
|356 160
|Пособие многодетной семье на 29 детей
|3 180
|116,00
|368 880
|Пособие многодетной семье на 30 детей
|3 180
|120,00
|381 600
Размеры базовой пенсионной выплаты
|Базовая пенсионная выплата,
в том числе по стажу
|%
|ПМ
|Сумма, тенге
|10 лет и менее
|54%
|37 389
|20 191
|11 лет
|56%
|37 389
|20 938
|12 лет
|58%
|37 389
|21 686
|13 лет
|60%
|37 389
|22 434
|14 лет
|62%
|37 389
|23 182
|15 лет
|64%
|37 389
|23 929
|16 лет
|66%
|37 389
|24 677
|17 лет
|68%
|37 389
|25 425
|18 лет
|70%
|37 389
|26 173
|19 лет
|72%
|37 389
|26 921
|20 лет
|74%
|37 389
|27 668
|21 год
|76%
|37 389
|28 416
|22 года
|78%
|37 389
|29 164
|23 года
|80%
|37 389
|29 912
|24 года
|82%
|37 389
|30 659
|25 лет
|84%
|37 389
|31 407
|26 лет
|86%
|37 389
|32 155
|27 лет
|88%
|37 389
|32 903
|28 лет
|90%
|37 389
|33 651
|29 лет
|92%
|37 389
|34 398
|30 лет
|94%
|37 389
|35 146
|31 год
|96%
|37 389
|35 894
|32 года
|98%
|37 389
|36 642
|33 года и выше
|100%
|37 389
|37 389
Выплата пенсий и пособий в повышенном размере за прошедшие с апреля месяцы будет производиться с доплатой при очередной выплате пенсий и пособий.
Людмила Ефремова, руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по г. Шымкенту