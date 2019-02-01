С 8 февраля 2019 года вводятся в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 39 были утверждены «Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки» (далее — Правила).

Данные Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 января 2019 года № 18233 и опубликованы 28 января 2019 года в Эталонном контрольном банке НПА РК в электронном виде.

Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, т.е. с 8 февраля 2019 года.

Утвержденные Правила Вы можете посмотреть по ссылке: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018233.

Как известно, с 1 января 2019 года вступил в силу Закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 25 января 2019 года уже 25 769 налогоплательщиков погасили сумму недоимки, которая у них числилась по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,5 млрд.тенге.

Согласно утвержденного порядка списания, таким налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 1,0 млрд.тенге и штрафы на сумму 37,0 млн.тенге.

Из них полностью погасивших суммы недоимки (по всем видам налогов), числившейся на 1 октября 2018 года – 24 270 НП, сумма погашенной недоимки — 4,8 млрд. тенге.

По таким налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 0,6 млрд.тенге и штрафы на сумму 20,3 млн.тенге.

Напомним, что по предварительным данным под амнистию подпадает

90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд. тенге.

Общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд.тенге, штрафов – 7,3 млрд.тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд.тенге.

При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

Под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

Чтобы попасть под амнистию налогоплательщикам обращаться никуда не нужно, органы государственных доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносить соответствующие решения о списании.

Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, получив выписку из лицевого счета в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика».

Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» можно воспользоваться электронным сервисом «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщика.

Исключение составляют налогоплательщики, которые находятся в реабилитационной процедуре или получили отсрочку по налогам.

Если такие налогоплательщики хотят попасть под налоговую амнистию им необходимо направить в орган государственных доходов соответствующее заявление и досрочно погасить сумму основного долга по налогам.

Кроме того, налогоплательщикам, проходящим процедуру реабилитации, необходимо внести изменения в план реабилитации, согласовать изменения с собранием кредиторов и утвердить их судом.

Пресс-служба

Комитета государственных доходов МФ РК