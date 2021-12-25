Вниманию налогоплательщиков!

Срок уплаты налога на имущество и землю за 2020 год истек 1 октября текущего года, срок уплаты транспортного налога истек 1 апреля текущего года. Налоговики предупреждают, что в случае не погашения обязательных платежей не только начисляется пеня, арестуют счета в банке, не сможете выехать за границу

Время уплатить все налоги Владимир Нурметов нашел только в конце года. В управлении выписали квитанции на уплату имущественного и транспортного налогов.

Владимир Нурметов, житель г. Шымкента:

«Пришел заплатить налог на дом. И еще на транспорт. Налоги надо обязательно платить. Я стараюсь в срок заплатить, но не всегда получается».

Срок уплаты имущественного и земельного налогов за прошлый год истёк еще в октябре. По данным управления государственных доходов в Аль-Фарабийском районе зарегистрировано 43 тысячи 590 объектов недвижимости. Задолженность 14 тысяч 900 налогоплательщиков составляет более 80-ти миллионов.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району:

«Если вы вовремя не заплатили налоги, то их будут взымать через судебных исполнителей. Счета злостных неплательщиков арестуют, а также движимое и недвижимое имущества. Если Вы задолжали сто тысяч тенге, то судебные исполнители с вас возьмут за свою работу 25 процентов из этой суммы. Пеня начисляется за каждый просроченный день. Чтобы не допустить таких мер, просим рассчитаться с долгами по налогам».

По транспортному налогу почти 5 тысяч жителей Аль-Фарабийского района задолжали 228 миллионов тенге. Фискальщики призывают должников, погасить задолженность до конца года.