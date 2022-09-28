Срок уплаты имущественного налога истекает через два дня

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району обращается к жителям с просбой погасить задолженности.

Жуман Шерхан, руководитель управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Уважаемые жители города! Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району сообщает вам, что срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 1 октября 2022 года. Призываем платить налоги в срок. На основании ст. 128 Налогового Кодекса налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица издается и направляется частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. В соответствии с Налоговым кодексом, за каждый просроченный срок начисляется пеня. Со стороны судебных исполнителей применяются все меры принудительного взыскания, т. е. наложение ограничений на банковский счет, ограничение на выезд за границу, конфискация недвижимого, движимого имущества, его дальнейшая продажа через аукцион. Кроме того помимо задолженности перед бюджетом, дополнительно взыскивается еще 25 процентов. Например, при наличии задолженности перед бюджетом в размере 100 000 тенге, вы производите платеж в бюджет в размере 100 000 тенге и дополнительно оплачиваете услуги судебного исполнителя в размере 25%, а это 25 000 тенге».

По данным управления, в Аль-Фарабийском районе зарегистрировано 51 579 объектов налогообложения. Из них:

индивидуальный жилой дом (частный дом) – 14 561 объекта;

количество квартир — 32 575;

количество гаражей — 4 443.

Всего на 2021 год начислено 353 млн 955 тыс. тенге налогов на имущество. На сегодняшний день 12 272 налогоплательщика не уплатили налог на имущество за 2021 год на общую сумму 126 млн 807 тыс. тенге.