Что должен знать предприниматель на «упрощенке»

Индивидуальные предприниматели, только открывшие бизнес и работающие со специальным налоговым режимом на основе упрощенной декларации, часто ошибаются в сроках уплаты налогов и социальных выплат.

Эти ошибки могут привести к начислению пени. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента проконсультировало о порядке сдачи налогового отчета, сроках уплаты.

Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации, предоставляют сведения о доходах по месту проживания до 25-го августа и до 25-го февраля. Срок представления налогового отчета составляет 6 месяцев .

Бакытбек Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«С первого января по 30-е июня и с 1-го июля по 31-е декабря. Заявленный ими доход за пол года не должен превышать 82 миллиона 931-ну тысячу 100 тенге. В случае превышения, они должны зарегистрироваться как плательщики налога на добавленную стоимость».

Помимо подоходного уплачивается и социальный налог. Индивидуальный предприниматель также должен ежемесячно перечислять выплаты в пенсионный фонд и на медстрахование. При несвоевременной уплате социальных выплат, владельцу бизнеса, за каждый день просрочки начисляется пеня. Расходные операции по банковским счетам прекращаются.

Бакытбек Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Мы разослали уведомления- предупреждения. Первый раз — предупреждаем. Если индивидуальный предприниматель не отреагировал, применяется административная мера. Штраф в размере 15-ти МРП».

Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной декларации, могут принять на работу до 30 наемных работников.