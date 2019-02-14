По поручению акима Туркестанской области Ж.Туймебаева в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары с 1 декабря 2018 года на территории города Туркестана работают 14 торговых павильонов.

«Все закупаемые товары соответствуют установленным стандартам качества. Плодоовощная продукция поставляется из северных регионов Казахстана, подсолнечное масло с ВКО, рис – с Кызылординской, сахар – с Жамбылской области, в свою очередь капуста, мясо поставляются местными сельхозпроизводителями», — отмечает заместитель директора областного стабилизационного фонда Нурсайын Адиль.

Необходимо отметить, что цены на товары в этих торговых точках на 15-17% ниже рыночной стоимости. К примеру, картофель реализуют по цене 70 тенге за килограмм, лук – 48 тенге, морковь – 65 тенге, рис – 194 тенге, крупа гречневая – 145 тенге, мука 1 сорта – 87 тенге, подсолнечное масло – 327 тенге, мясо говядины – 1250 тенге, сахар-песок – 220 тенге, капуста – 75 тенге.

Вместе с тем, хлеб, поставляемый с пекарни, продается без торговой надбавки и конечная цена составляет 65 тенге. Магазины широко охватывают всю территорию областного центра, что создает дополнительное удобство для местных жителей. В целом, население довольно работой социальных магазинов, работа которых направлена на благо народа. Товары в этих магазинах реализуют по доступным ценам. По мнению продавцов, сегодня жители города предпочитают совершать покупки в социальных магазинах.

В дальнейшем для обеспечения доступа районных центров и сельских округов к продтоварам стабилизационного фонда, открыть торговые павильоны планируется по всей территории Туркестанской области. Проводимые мероприятия окажут воздействие на регулирование цен на социально значимые продовольственные товары в Туркестанской области.