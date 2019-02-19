Данат Жумин отреагировал в Facebook на пост Otyrar.kz «В дендропарке Шымкента не могут дать сдачу за билет» и предложил шымкентцам совместно подумать над решением вопроса.

«Уважаемые жители города Шымкент, давайте посоветуемся…

Я часто бываю в дендропарке. Плата за вход 26 тенге. В этой связи есть несколько вопросов, по которым хотел бы посоветоваться с вами.

Первый. В основном, посетители при входе в дендропарк платят круглую сумму (30, 50, 100 тенге), поскольку не у всех имеется ровно 26. При этом, сдачу обычно с 30 не выдают (проверено на себе). 4 тенге мелочь конечно, но куда она уходит — я к примеру не знаю… По-моему, установленная плата 26 тенге неудобна. Было бы лучше ее как-то округлить, сделав к примеру не 26, а скажем 30 или 50 тенге. Как думаете?

Второй. У нас в дендропарке друг напротив друга стоят пункты охраны и касса. А нужна ли касса в 21 веке? Может стоит установить автомат для приема платежей? Во-первых, платежи станут более прозрачными, будут считаться автоматически. Во-вторых, станет понятна задача пункта охраны. Пусть наблюдает, чтобы люди не пытались пройти без оплаты. Как считаете?

Третий. Ежегодно дендропарк посещают около 100 тысяч человек. По 26 тенге это примерно 2,6 млн тенге. Куда и как уходят деньги, поступающие в дендропарк, народу не известно. А что если мы сделаем бюджет открытым. Пусть люди через интернет смотрят сколько денег поступает и на что они тратятся. Более того, можно даже дать людям возможность решать, на что лучше потратить собранные деньги. Пусть сами решают, к примеру, приобрести новые деревья или, скажем, построить детскую площадку, а может отремонтировать систему полива и так далее. Все это можно организовать. Интернет это позволяет сделать. Когда люди будут знать, что собираемые деньги расходуются эффективно и прозрачно, тогда возможно будет и обсудить вопрос о повышении платы за вход. Что скажете?» — написал заместитель акима города Шымкента.