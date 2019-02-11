Туркестанская область будет тесно сотрудничать в сфере медицины с Узбекистаном.

Руководитель управления здравоохранения области Мукан Егизбаев подписал меморандум с директорами крупных медицинских учреждений Узбекистана.

Таков итог рабочего визита руководителя областного управления здравоохранения Мукана Егизбаева в Узбекистан. Главный врач области встретился с директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центр эндокринологии города Ташкента профессором Анвар Алимовым и директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Педиатрии Дилором Ахмедовой, для подписания Меморандума о взаимном сотрудничестве соседних областей двух стран, в котором выразили намерение развивать тесное сотрудничество в области здравоохранения.

В рамках меморандума будут реализованы проекты по модернизации медучреждений, сотрудничеству в сфере телемедицины, организованы совместные научно-практические семинары и конференции. Также стороны будут повышать квалификацию, обмениваться информацией и опытом, разработками новых технологий и нового медицинского оборудования.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии является уникальным, ведущим в Узбекистане современным лечебно-диагностическим, научно-исследовательским и педагогическим комплексом эндокринологического профиля.