Миннацэкономики РК: зарплата 643 тыс работникам будет повышена на 30%

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина по вопросу исполнения поручений Главы государства, данных на XVIII съезде партии «Нұр Отан», доложил министр национальной экономики Р. Даленов. В частности, о повышении заработных плат и финансировании моно, малых городов и сельских территорий.

По данным МНЭ РК, заработная плата работникам прочих сфер и технического персонала увеличится на 30%. Будет охвачено 643 407 работников. Это социальные работники, библиотекари, лесники, ветеринарные врачи, делопроизводители, дворники, технический персонал и т.д.

«Если средняя зарплата была 69 тыс. тенге теперь станет 90 тыс. тенге. Дополнительная потребность составит 459,5 млрд. тенге, в том числе в 2019 году —

90,7 млрд. тенге», — сообщил министр национальной экономики.

Между тем, повышение заработной платы коснется 78 тыс. административных госслужащих. Это работники местного уровня: эксперты, ведущие специалисты, главные специалисты. Они работают в областях, районах, селах. Средний рост составит 25%.

«Средняя зарплата главного специалиста если раньше была 84 тыс. тенге, то теперь станет 100 тыс. тенге. Дополнительная потребность составит 76,5 млрд. тенге, в том числе на 2019 год 15,3 млрд. тенге», — уточнил Р. Даленов.

Кроме того, по словам министра нацэкономики, на развитие моно и малых городов будет выделено по 10 млрд тенге в год, что обеспечит строительство или реконструкцию 100 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моно– и малых городах.

«Для развития перспективных сел будет профинансирован спецпроект «Ауыл ел бесігі». На это будет направлено 90 млрд. тенге за 3 года. Будут охвачены почти 1,5 тыс. перспективных сел. Перспективность определяется исходя из численности, расположения, потенциала развития и др.», — добавил Р. Даленов.