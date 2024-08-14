В минтруда рассказали, какие профессии самые высокооплачиваемые в Казахстане

По итогам прошлого месяца самые большие зарплаты зарегистрировали в сферах строительства и агропромышленного комплекса. При этом люди стали чаще искать работу. На кого учиться, чтобы достойно зарабатывать, попытаемся разбираться.

Казахстанцы стали чаще искать работу. По данным электронной биржи труда, в июле количество вакансий выросло на 11%, а вот число актуальных резюме — вполовину больше. Работодатели чаще всего ищут швей, учителей математики и помощников воспитателя. Но это не самые высокооплачиваемые профессии. Больше всего платят в сфере строительства и агропромышленного комплекса.

«Наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей – от 731 тыс. тенге в месяц, далее главных агрономов — им предлагали оклад от 576 тыс. Тенге в месяц, тройку замыкают актуарии — начиная от 532 тыс. тенге в месяц», — говорит Мадяир Алдияров, главный эксперт управления анализа социально-трудовой сферы АО ЦРТР.

При этом казахстанцы не теряют «зарплатные аппетиты». Самые высокие ожидания демонстрируют будущие капитаны судна, врачи МРТ и руководители IT-подразделений коммерческих предприятий. Наибольшим спросом у работодателей в июле пользовались водители — около двух тысяч вакансий, 1 900 вакансий воспитателя предложили казахстанские детские сады, а медицинские организации искали больше 1 600 медсестер. По словам экспертов по рынку труда, самые высокодоходные отрасли — это горнодобывающая промышленность, финансы и страхование. Так, например, инженер-механик в горнодобывающей промышленности может получать до 800 тысяч тенге в месяц.

А еще ценятся редкие профессии: так, врач — перфузиолог, который отвечает за искусственное кровообращение при проведении операций на открытом сердце, также зарабатывает от 800 тысяч. Но кроме профессии оплата зависит и от предприятия, где предоставляется работа.

«Юрист к примеру в горнодобывающей промышленности может получать 800 тысяч тенге, а юрист в сфере образования, 290. Также у нас высокий спрос на IT специалистов и высокая конкуренция среди компаний по привлечению специалистов, и поэтому в последние два года зарплата IT специалистов выросла в два раза. В прошлом году больше всего зарабатывали архитекторы в сфере финансов и страхования, где средняя зарплаты достигала 1,8 миллиона в месяц», — говорит Александра Молчановская, директор Dasco Strategy, Компания Dasco Group.

На зарплату, говорят эксперты, влияют также специфика работы, регион и квалификация. Чем выше опыт работы, тем выше заработная плата.