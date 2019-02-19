В Шымкенте начались первые слушания по делу об убийстве супружеской пары. На скамье подсудимых мужчина 28 лет. Как сообщил процессуальный прокурор громкого дела, обвиняемый ранее работал водителем у семьи убитых, передает корреспондент NUR.KZ.
В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проник в дом, после чего выстрелил в мужчину из оружия. Затем мужчина нанес удары ножом супруге погибшего.
«Мужчина через подвальное помещение проник в дом, где Толыбаев смотрел телевизор. Выстрелил в него, после чего тот умер на месте. Потом он зашел на кухню, взял нож и нанес множество ножевых ударов женщине, она скончалась на месте», — сказал Максат Кожабаев, прокурор Шымкента.
В ходе слушаний суд назначил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.
После чего судья предоставил слово обвиняемому, который вину свою признал и попросил прощения.
Как стало известно, у мужчины есть семья. Что побудило его пойти на преступление, пока неизвестно.
Напомним, в Шымкенте супруги погибли от ножевых и огнестрельных ранений.