В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проник в дом, после чего выстрелил в мужчину из оружия. Затем мужчина нанес удары ножом супруге погибшего.

«Мужчина через подвальное помещение проник в дом, где Толыбаев смотрел телевизор. Выстрелил в него, после чего тот умер на месте. Потом он зашел на кухню, взял нож и нанес множество ножевых ударов женщине, она скончалась на месте», — сказал Максат Кожабаев, прокурор Шымкента.

Как стало известно, следственно-оперативной группой выстраивалось несколько версий, по одной из которых подозревали бывшего водителя семьи. Мужчину задержали за короткие сроки по горячим следам.

В ходе слушаний суд назначил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.

«Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления «Убийство двух и более лиц, сопряженно с разбойным нападением и незаконным ношением огнестрельного оружия», — сказал Максат Кожабаев, прокурор Шымкента.

После чего судья предоставил слово обвиняемому, который вину свою признал и попросил прощения.

«Я прошу прощения, я раскаиваюсь. Вину свою признаю», — сказал обвиняемый.

Как стало известно, у мужчины есть семья. Что побудило его пойти на преступление, пока неизвестно.

Напомним, в Шымкенте супруги погибли от ножевых и огнестрельных ранений.