По предварительной информации, вооруженные люди проникли в дом супружеской четы, выдавив пластиковые окна. После, с особой жестокостью грабители расправились с 64-летним хозяином и 62-летней хозяйкой, мужчине было нанесено 12 ножевых ранений.

Пока известно, что налетчики унесли золотые ювелирные изделия супружеской пары, общая сумма похищенного уточняется, сообщает Timeskz.kz.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По факту убийства начато досудебное расследование по ст.99 УК РК, назначен ряд экспертиз.

На поиски убийц брошен весь личный состав Департамента полиции Шымкента.

Официального сообщения от властей о совершенном преступлении пока не поступало.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля, в Шымкенте было совершено жестокое убийство супружеской пары успешных местных предпринимателей.