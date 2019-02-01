Как прекратить школьные разборки? После волны подросткового насилия, которая прокатилась в нескольких регионах страны, этим вопросом всерьез заинтересовались не только власти, но и общественные деятели.

Видео с избиением школьников в Туркестане повергло в шок пользователей интернета. Больше всего общественность поразила жестокость, с которой старшеклассники издевались над подростками. Психологи теперь бьют тревогу — школьникам нужен правильный досуг, иначе агрессии с их стороны не избежать.

Гражданские активисты считают, что виновата в подростковом насилии неэффективная работа госорганов. Чиновники же утверждают, что добросовестно отрабатывают рейды в школах, на которые из бюджета выделяются десятки миллионов тенге. Корреспондент Шуддин Саидов попытался разобраться, почему подростки проявляют жестокость и как это остановить?

На видео школьники Туркестана выясняют, чей район круче. Те, кто постарше, заставляют младших признать их превосходство, а затем жестоко избивают их. Этот инцидент до сих пор приводит в ужас педагогов школы имени Бигельдинова, ученики которой запечатлены на этой видеозаписи. Психологи говорят, что после уроков большинству школьников делать нечего, и они ищут способ самоутвердиться. Если бы эти подростки занимались спортом или музыкой, лезть в драку они бы не захотели.

В управлении по делам детей, семьи и молодежи Туркестанской области уверяют, что с подростками они работают. По словам Мухтара Сейтжарбарова, чиновники проводят рейды, беседы со школьниками и их родителями. Такая профилактика обходится бюджету в десятки миллионов тенге.

Мухтар Сейтжарбаров, заместитель руководителя управления по делам семьи и молодежи Туркестанской области: «Работа не стоит. Мы после инцидента создали спецкомиссию, в марте начнет работу мобильная группа, участники которой будут обходить дома и проводить работу. Они за это будут получать зарплату. Сейчас мы проводим рейды в школах и на улицах. В каждом районе есть такие комиссии. В 2019 году планируем реализовать около 16 проектов, выделено из бюджета 200 млн тенге, 80 млн выделено на проект против насилия женщин. Мы надеемся, что созданная нами мобильная группа будет эффективно работать, и мы сможем донести предостеречь молодежь».

Юрист и блогер Айгуль Орынбек считает, что работа госорганов в сфере молодежи абсолютно неэффективна. По ее словам, власти часто проводят бесполезные флешмобы и концерты вместо того, чтобы эти бюджетные деньги тратить на развитие молодого поколения. Орынбек говорит, что нужно со школы учить детей знать свои права и обязанности.

Айгуль Орынбек: «Прекратить проведение флешмобов и бесполезных акций, от этого толку не будет. Нужно проводить мероприятия такие, которые будут приносить пользу, а не для галочки. Почему молодежь себя так ведет? В чем причина? Ее нужно разбирать, а не обдумывать. Должна быть заинтересована полиция, а она работу ведет не эффективно. У них нет связи между школьниками, работа не ведется. Вот откуда такие инциденты».

В отличие от взрослых, дети восприняли историю с избиением подростков в Туркестане более спокойно. По их словам, такие конфликты далеко не редкость, но в интернет попадают считанные случаи. Тем не менее никто не застрахован от издевательств со стороны сверстников или более старших ребят, — признаются школьники.

Больше всего в истории с туркестанскими школьниками пострадали их родители. Мама одного из зачинщиков избиения публично попросила простить ее сына. Чем закончится эта история — пока неясно. Все герои скандальной видеозаписи продолжают ходить в школу. После этого инцидента вопрос о подростковом насилии обсуждают на республиканском уровне. Из высоких кабинетов все чаще звучат призывы правильно воспитывать детей.

2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи, и так совпало, что с начала года общество один за другим будоражат факты насилия среди молодежи. Инцидент, произошедший между школьниками Туркестана, сейчас расследуют правоохранительные органы. По уголовной статье, которую инкриминируют участникам драки, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Шуддин Саидов