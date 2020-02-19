В Казыгуртском районе между учениками лицея вспыхнула ссора. Один толкнул другого и убежал домой, упавший мальчик получил помощь медиков, но все же скончался.

«18.02.2020 года примерно в 13.30 ч. между двумя учащимися казахского класса школы-лицея имени К. Сатпаева Казыгуртского района Туркестанской области произошла словесная перепалка, в ходе которой один толкнул другого. В результате один из учеников упал, а второй от страха убежал домой. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Однако по прибытию сотрудников скорой медицинской помощи школьник скончался.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, сообщили в ДП Туркестанской области.

И напомнили, что согласно статьи 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации в отношение нарушителей предусмотрена уголовная ответственность.