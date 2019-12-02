Для профилактики правонарушений и хулиганства среди школьников по инициативе начальника Департамента полиции г.Шымкент полковника полиции Е.Жумаханбетова 29 ноября текущего года была проведена разъяснительная работа с учащимися школы-гимназии №65 им.Ы.Алтынсарина.

В ходе мероприятия главный полицейский города ответил на все интересующие вопросы учащихся и разъяснил им пути выхода из сложных ситуаций без ссор и драк.

Также было отмечено, что несовершеннолетние несут ответственность за распитие спиртных напитков и распространение наркотических средств, за кражу, грабеж, вымогательство, нанесение телесных повреждений. Учащимся школы были разъяснены виды ответственности за эти правонарушения и преступления.

В конце встречи был принят и поддержан призыв «Начни с себя».

Руководство школы, в свою очередь, выразило благодарность сотрудникам полиции.

Напомним, что 27 ноября ходе рейдового мероприятия «Подросток» сотрудниками ювенальной полиции в сумке ученика 9 класса был обнаружен травматический пистолет.

Подросток был доставлен в Аль-Фарабийское РУП. Куда были вызваны и родители. На вопрос: откуда взял и с какой целью принес в школу опасное оружие, мальчик заявил, что взял у своего одноклассника и принес в школу, чтобы вернуть его.