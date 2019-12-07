В Жетысае в ходе драки подросток нанёс удар ножом в голову сверстника. С тяжёлой травмой пострадавший ученик 10-го класса был доставлен в реанимацию.

Сейчас по этому факту возбуждено 2 уголовных дела. Нападавший школьник заключён под стражу на 2 месяца. Подробности у нашего корреспондента.

Школьник, обвиняемый в покушении на убийство своего сверстника, по свидетельству учащихся всегда отличался буйным нравом и был из числа трудных подростков. Он уже освобождался от уголовной ответственности за ношение оружия в стенах школы, как не достигший совершеннолетия. Тогда его родители были привлечены к административной ответственности. В новом учебном году он перевёлся в другую школу, лицей имени Д. Кунаева.

Роза Мусабекова, директор школы-лицея им. Д. Кунаева: «Как мне кажется, в его воспитании принимали участие все. Всё делали, чтобы он стал послушным учеником. И школьный инспектор Азамат Салтореев прилагал усилия. Но все равно предотвратить это происшествие не смогли».

27-го ноября задержанный подросток во время занятий поссорился с учеником соседней школы. Выяснить отношения они договорились после уроков. На встречу задержанный пришёл с ножом, которым в ходе драки и ударил в голову своего оппонента. Пострадавшего ученика 10- го класса 8-й школы города Жетысая, в крайне тяжёлом состоянии врачи госпитализировали в реанимацию районной больницы, а позже санавиацией доставили в Шымкент в областную детскую больницу.

Тимур Бегманов, врач-нейрохирург областной детской больницы:»К нам в больницу пострадавший был доставлен в крайне тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию. Через два дня когда состояние стабилизировалось, мы перевели его в нейрохирургическое отделение. Сейчас состояние больного стабильное тяжёлое, принимает всё необходимое лечение».

Пострадавшего в драке подростка учителя и одноклассники характеризуют только с положительной стороны. Парень занимался спортом, принимал активное участие в школьных соревнованиях. Сейчас инцидент расследуют полицейские. Ученик нанёсший ножевое ранение арестован.

Ермек Кожамкулов, судья Жетысайского районного суда:»Поддержано санкционированное прокурором содержание под стражей».

Как обещают районные руководители, расследование этого дела они возьмут под особый контроль. Все должностные лица, допустившие нарушения в результате которых произошла трагедия будут привлечены к ответственности.

Данияр Худайбергенов