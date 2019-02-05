Каратауским районным судом города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении А.Н., совершившего преступление, предусмотренного ст. 345 ч. 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что подсудимый А. 23 августа 2018 года, примерно 08:25 часов, управляя автомобилем марки «Toyota», на перекрестке проспекта Байдибек би и улицы Кошерова города Шымкент не уступил дорогу автомобилю марки «BMW», который двигался на зеленый свет светофора, и совершил дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения автомобиль марки «BMW» по инерции отлетел в сторону, где находился пешеход М.Т. В итоге прохожий скончался на месте происшествия. Пассажир, сидевший в автомобиле марки «BMW», получил телесные повреждения средней тяжести.

Приговором суда подсудимый А.Н. признан виновным по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 4 года.

Также вынесено частное определение в отношении работника полиции департамента города Шымкент.

Приговор не вступил в законную силу.

Жанар Есенбекова