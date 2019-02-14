В Туркестане прошла выставка отечественных производителей, основной целью которой является продвижение местной строительной продукции.

Напомним, что в скором времени в области ожидается строительный бум, первый этап масштабной стройки намечен на 2019-2021 годы. За этот период будет освоено более 20 гектаров земельных угодий, запланировано строительство более 100 объектов, из них 2019 году 25, а в 2020 году уже начнется строительство 74 объектов, связи с чем готовятся проектно-сметные документации.

Организаторами выставки выступили Палата предпринимателей и акимат Туркестанской области. Главной особенностью выставки является то, что здесь представлена продукция местного содержания, и не нужно закупать её в других странах, если есть возможность приобрести строительный материал «родного» поставщика.

Участниками мероприятия стали производители и поставщики Туркестанской и Кызылординской области, продемонстрировавшие посетителям актуальные предложения рынка, современные материалы и оборудование для строительства, ремонта и отделки.

Чтобы заинтересовать дизайнеров и строителей, архитекторов и частных клиентов, участники показали лучшее, что имеется в наличии, новинки сезона, а также рассказали о возможностях сотрудничества.

«Более ста отечественных производителей представили свою продукцию сегодня на выставке. По статистике, доля компании в отечественной строй индустрии постоянно растет, по сегодняшний день составляют 70 процентов строительных материалов. И главная наша задача – поддержать и увеличить это число», -отметил директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Олжас Каржауов.

Отметим, что строительная продукция местных компаний является конкурентоспособной, материалы производятся по всем международным нормам, а ценовая политика в разы ниже импортной.

«Мы 20 лет на казахстанском рынке. У нас выпускаются все виды бетонных изделий, наша компания уже принимала участие в строительстве крупных объектов в стране. Более того, мы гордимся, что производим качественные железобетонные изделия, обеспечивая внутренний рынок отечественными стройматериалами», — говорит Розмухаммед Ризаев, заместитель директора ТОО «Яссы Құрылыс».

Стоит отметить, что большая часть производителей строительной продукции уже являются крупными игроками в строительной индустрии.

«Наша компания сегодня является крупнейшим отечественным производителем кабельно-проводниковой продукции. Мы выпускаем свыше 7000 наименований продукции и используем новейшие материалы. Сегодня на выставке несколько строительных компаний проявили интерес к нашей продукции, — делится Аскар Айткожанов, менеджер отдела контрактов АО «Казэнергокабель».

Как говорят организаторы мероприятия, важно осознание необходимости объединения строительных фирм и их ресурсов для более интенсивного и эффективного развития строительной отрасли в регионе.