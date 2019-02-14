Узбекистан и Казахстан договорились о серьезном увеличении взаимных авиарейсов, сообщает Podrobno.uz.

«В результате достигнутых договоренностей авиационных властей Казахстана и Узбекистана увеличится частота выполнения авиарейсов между странами. Так, с начала весенне-летней навигации 2019 года авиакомпании «Эйр Астана» и «Узбекистон хаво йуллари» увеличивают количество рейсов с 7 до 10 в неделю между городами Алматы и Ташкент, а также с 4 до 6 рейсов в неделю между городами Астана и Ташкент с каждой стороны», – отметили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет увеличено с 22 до 32 рейсов в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190 и A320.

«Увеличение рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя дружественными странами, а также успешному проведению года Казахстана в Узбекистане», – отметили в Комитете гражданской авиации.