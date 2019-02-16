В акимате Шымкента проходит встреча с многодетными матерями.

Что характерно, помимо жительниц Шымкента на встречу пришли жительницы из г. Ленгер, Казыгуртского, Толебийского, Ордабасинского и других районов области.

Среди собравшихся есть те, кто узнав о встрече из социальных сетей, пришли просто из любопытства.

Сотрудники акимата, депутаты маслихата общаются с женщинами и консультируют их по волнующим женщин вопросам. Кроме того, собираются списки тех, кто пришел. В них женщин просят указать ИИН, ФИО, адрес и вопрос, с которым пришли.

Нашлись и те, кого спокойный диалог с властью не устроил. В какой-то момент к микрофону прорвалась агрессивно настроенная женщина. Она кричит, что государству плевать на многодетных.

«Я приехала из Толебийского района. Почему нам, приехавшим из районов говорят, что нам здесь не помогут?!Что, если из района, значит, все?!», — вопрошает она.

Среди собравшихся не только многодетные. Есть и те, кто пришел в надежде получить бесплатное жилье.

Среди сотен женщин ходит женщина в темной курточке. Заметив куратора своего района подходит к нему.

— У вас-то все хорошо. Собственный дом, работа есть. Вы зачем пришли? — спрашивает куратор.

— Так сказали: всем многодетным прийти в акимат, мол, что-то бесплатно раздавать будут.

— Кто сказал?!

— Прочитала, — говорит женщина и покидает зал.

Другой женщине уже на выходе из зала подают листок:

— Вы заполнили свои данные?

— Ой, я лучше на прием к руководителю жилуправления приду. Смысл здесь стоять?

Количество женщин оказалось неожиданно большим. Поэтому тех, кто пришел с вопросами жилья и инвалидности, попросили спуститься на первый этаж.

В зале есть и те, кто предпочитает накалять обстановку, периодически там раздаются призывы не расходиться.

Но те, кто понимают, что лучше получить ответы на вопросы из компетентных и первых рук, идут на встречу с руководителями управлений. Женщин в зале становится все меньше…