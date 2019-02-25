В Арыси открылся социальный магазин на колесах.

В одном из своих Посланий Глава государства поручил не допустить роста цен на продукты первой необходимости. В связи с этим, в ходе принимаемых мер, аким области Жансеит Туймебаев дал ряд конкретных поручений руководителям районов и городов, в частности, держать этот вопрос под постоянным контролем и открыть социальные магазины.

В настоящее время в области открылись несколько социальных магазинов. К примеру, на сегодняшний день в городе Арысь начал функционировать мобильный социальный магазин. Основная цель – обеспечить многодетные и малообеспеченные семьи детской одеждой по сниженным ценам.

По словам сотрудников магазина, цены на одежду ниже рыночных, и в будущем спрос на продукцию будет только расти. В свою очередь, местные жители выразили благодарность властям за открытие такого социального магазина. Отметим, что количество подобных магазинов в регионе будет увеличиваться.