Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин пояснил, в каких случаях непривитых детей могут не пустить в школы или детсады, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, есть такие случаи, когда по необоснованным причинам родители отказываются прививать детей. Мы предлагаем, чтобы была ответственность, потому что это создает риски для других. Детей, не получивших плановые прививки, предлагаем не допускать в организованные коллективы дошкольного и среднего образования. Есть такая международная практика», — заявила на публичном обсуждении проекта Кодекса о здоровье населения приглашенный эксперт в сфере здравоохранения Гульнар Кулкаева.

Также, по ее словам, необходимо штрафовать родителей за отказ от плановых прививок.

«Если родители сознательно идут на непривитие ребенка, нельзя ли прописать, что если в дальнейшем ребенок заболеет, то пусть тогда родители будут сами оплачивать лечение. Почему бюджет должен оплачивать? Может, мы так будем воспитывать?» — обратился с предложением заместитель руководителя ДООЗ Жамбылской области Газиз Надуев.

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что дети, даже непривитые, ни в коем случае не будут ограничены в получении образования.

«Мы, конечно, сторонники обязательной вакцинации. Но непривитые дети допускаются и будут допускаться (в детские сады и школы. — Прим.), нет противопоказаний. Но в случае возникновения эпидемиологических осложнений в коллективе непривитые дети не допускаются к занятиям. Только в этом случае», — уточнил Бекшин.

Представители Минздрава пояснили, что ни штрафовать, ни вводить платное лечение для непривитых детей в Казахстане не будут.

«Касательно платного лечения, есть 29-я статья Конституции, где прямо сказано, что каждый гражданин имеет право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. (…) По штрафам вопрос очень сложный, предусмотреть административную ответственность за право мы не можем», — сказала директор Департамента политики общественного здравоохранения Минздрава Айжан Есмагамбетова.

В то же время главный санврач предложил не оплачивать за счет государства больничные листы родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае, если их ребенок заболеет.