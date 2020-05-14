Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал проект нового Кодекса о здоровье, который накануне депутаты одобрили во втором чтении. Он отдельно остановился на вакцинации, отметив, что в Казахстане эта процедура не является и не будет являться обязательной, передает zakon.kz.

По его словам, в последнее время, в социальных сетях разгорались баталии против принятия Кодекса. В частности, при обсуждении обязательной вакцинации рассказывали о некачественных вакцинах, о недобросовестных закупах, неправильной транспортировке вакцин, о медосложнениях и якобы огромном количестве отказников. По мнению министра, это манипуляции общественным сознанием.

Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады, — написал министр на своей странице в Facebook.

Он отдельно остановился на рассказах о якобы огромном количестве отказов. По словам главы Минздрава, в 2019 году было 4 841 334 привитых, из них 6003 отказов. Это «всего лишь 0,12 %», отметил он.

Что касается слухов о большом количестве осложнений, за 2019 год из 4 841 334 привитых, «всего лишь 143 получили неблагоприятные проявления (повышение температуры, припухлость, покраснение кожи), а это 0,003%».

От вакцин в 2019 году не было ни одного погибшего ребенка.

Как отметил министр, каждая вакцина в Казахстане проходит многоэтапную проверку на безопасность, эффективность и качество, которая соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP).

Контроль качества начинается с этапа регистрации, когда проводится полный анализ документального досье на вакцину, а эксперты НЦЭЛС выезжают на производственную площадку и осуществляют оценку согласно алгоритму и соответствию стандарта.

Во время второго аналитического этапа идут лабораторные исследования, также Минздрав проверяет историю доклинических и клинических исследований, какова эпидемиологическая эффективность вакцины.

Уже после регистрации каждая партия, серия завозимой вакцины проходит еще одну оценку — на безопасность и качество. Если вакцина закупается через международные организации, то оценка безопасности качества проводится на уровне ВОЗ. Сегодня все применяемые в рамках Национального календаря прививок вакцины проходят переквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мы неоднократно демонстрировали, как проходит процесс оценки безопасности и качества. Будем это продолжать делать открыто и тщательно, — написал Биртанов.

Министр также остановился на том, что накануне депутаты Мажилиса Парламента одобрили во втором чтении проект кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». По его словам, ни один закон в сфере здравоохранения ранее не проходил такого открытого и масштабного обсуждения.

Он поблагодарил депутатов за работу над законопроектом.

Уверен, что Кодекс будет соответствовать современным вызовам и реалиям во благо здоровья населения и результаты проделанной работы депутатов будут способствовать укреплению здоровья и благополучия народа и процветанию государства. Кодекс направлен на построение современного, развитого здравоохранения, который позволит поднять стандарты нашей медицины до уровня высокоразвитых стран, — добавил он.