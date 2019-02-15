Видеозаписи, на которых запечатлены избиения и издевательства над детьми, будут удалять из социальных сетей в течение часа. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передаёт «Интерфакс-Казахстан».

«Будет прямой контакт психологов и учителей, которые видят негатив, гуляющий в сети, с Министерством информации и коммуникаций РК, чтобы они сразу обращались за удалением видео в соцсетях. Сообщение от психолога или учителя до МИК доходит за две недели. Мы хотим время сократить до одного часа», – сказал министр.

Он добавил, что специалисты МИК РК уже проинструктировали учителей.

Ерлан Сагадиев отметил, что в 2019 году около двух тысяч школьных психологов пройдут переобучение. В течение двух лет во всех школах страны планируют установить камеры, а также ввести реестр предметов, которые нельзя будет проносить в учебные заведения.

Министр также сообщил, что директора школ, в которых часто происходят драки, могут лишиться работы.

«Министерство, как правило, мер к директорам и завучам школ не принимало, это работа местных органов. Но в этом году мы начнем публично высказывать свои предложения по увольнению того или иного директора, где регулярно у нас проходят драки и издевательства над детьми», – подчеркнул Ерлан Сагадиев.

В январе в социальных сетях появилось несколько видеозаписей с избиениями школьников. На одной из них была запечатлена драка, произошедшая 18 января в Туркестане.

В Актобе 10 января в районе гормолзавода на старом кладбище произошла драка с участием 15 учащихся из трёх школ города.

В Карагандинской области сверстники избили 11-летнего подростка за то, что с друзьями он не захотел уступать им столик в пиццерии.