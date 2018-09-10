1,6 млрд тенге потратило правительство на аренду служебных помещений, квартир, а также ремонт зданий и надбавку к зарплатам чиновникам, пишет портал Курсив.kz.

Событием минувшего месяца стала массовая передислокация в Туркестан областных управлений и департаментов. 27 исполнительных органов Туркестанской области меняют место работы в связи с переносом областного центра.

Госслужба в приоритете

В 1,6 млрд тенге была определена сумма затрат на переезд чиновников Туркестанской области из бывшего областного центра Шымкента в нынешний – Туркестан. Средства на аренду служебных помещений, квартир, а также ремонт зданий, надбавку к зарплатам предусмот­рены из резерва правительства. На первых порах чиновникам придется воспользоваться съемным жильем, общежитиями и гостиницами.

Из республиканского бюджета каждому госслужащему ежемесячно на аренду жилья будет выделяться по 81 тыс. тенге. Служащие, работающие по договору, будут обеспечены местами в общежитиях. Чиновников-переселенцев также ждет 20-процентное увеличение заработной платы, прибавка к 30-дневному оплачиваемому отпуску семи лечебных дней за экологию и ежегодная матпомощь в размере заработной платы. Повышение зарплат благодаря новому статусу города ожидает также сотрудников акимата Шымкента.

Передислокация в Туркестан

В связи с передислокацией в Туркестан областных управлений и департаментов 167 объектов областного значения, расположенных в Шымкенте, будут переданы в городскую собственность. В стратегический объект – здание бывшего областного, а ныне городского «главка» – сотрудники городского акимата и городских управлений Шымкента въехали в конце минувшей недели. Прежние хозяева освободили его в августе. Как ранее заявляли в акимате, на новое место областные управления и департаменты Туркестанской области, областной маслихат и другие органы переберутся до начала сентября.

Активная подготовка к передислокации областных исполнительных органов в Туркестан началась практически сразу после подписания 19 июня Указа Президента Казахстана, согласно которому Южно-Казахстанская область была преобразована в Туркестанскую, Шымкент обрел статус города республиканского значения, а областной центр перенесен в Туркестан. Уже в июне представители министерств и ведомств, вошедшие в состав комиссии по перспективам развития Туркестанской области под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина, рассмотрели вопросы передислокации госорганов, организации и проведения конкурса на разработку Генерального плана развития Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира, перспектив социально-экономического развития области. Тогда же была утверждена соответствующая «Дорожная карта», содержащая основные действия по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования госорганов и организаций Туркестанской области.

Первыми новоселье в древнем городе отметили сотрудники департамента госдоходов, перебравшиеся в Туркестан во второй половине июля. Массовое же переселение чиновников произошло месяц спустя, когда в Туркестан переехали сразу 24 управления и департамента с численностью сотрудников более 1 200 человек.

На грабли не наступаем

17 августа на центральной площади административно-делового центра Шымкента в торжественной обстановке проводили областных чиновников, отправляющихся к новому месту работы и проживания. «У каждого государства, области или города бывают ответственные эпохальные периоды, – отметил на официальной церемонии аким Туркестанской области ЖансеитТуймебаев. – Сегодня мы начинаем большое кочевье. Когда-то наш президент сказал: «Мы переезжаем в Астану, сохраняя в сердце любовь к Алматы». И мы тоже переезжаем с таким же теплым чувством к Шымкенту».

К слову, при разработке планов передислокации областных учреждений был учтен опыт переноса столицы государства из Алматы в Астану. Сравнение нынешнего процесса с переездом столицы страны в Астану и первыми шагами ее становления в новом статусе не раз звучало из уст официальных лиц. Общим местом также стало определять его как историческое, эпохальное событие, начало нового периода Туркестана и Туркестанской области.

Ход передислокации государственных органов областного значения из Шымкента в Туркестан проинспектировал во время недавнего визита на юг Казахстана премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев. В рамках рабочей поездки глава Кабинета министров побывал в Туркестане, где посетил ряд объектов, в которых на период строительства административных зданий будут размещаться государственные органы.

Отчитываясь о проделанной работе, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев сообщил главе Кабмина о том, что все государственные органы, меняющие дислокацию, прошли государственную регистрацию. Для их размещения в Туркестане выделено 12 зданий общей площадью 11680 кв. метров. Еще 16 зданий определены для 27 территориальных органов. К примеру, в здании школы-интерната, получившего название Дом департаментов, размещены 10 территориальных органов. Пять госорганов расположились в комплексе «Версаль», а в бывшей клинике «Амина» – восемь местных исполнительных органов.

Согласно представленным акимом области данным об обеспечении жильем переезжающих госслужащих, сотрудникам предложено в аренду 67 частных квартир. В среднем такое жилье обойдется в 50–80 тыс. тенге в месяц. Кроме того, в Туркестане для временного размещения подготовлено 305 мест в общежитии и 14 гостиниц, в Кентау – общежитие на 275 мест и семь жилых домов. Помимо этого, в Туркестане ведется строительство 20 многоэтажных домов на

1 200 квартир, в Кентау – 7 домов на 420 квартир. Социально-предпринимательская корпорация начала строительство шести многоэтажных жилых домов на 360 квартир по программе «7-20-25», в которой могут принять участие молодые госслужащие. Все дома планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году. Предполагается, что за полтора года с момента переезда в новый областной центр все госслужащие будут обеспечены жильем.

За чей счет переезд?

На реализацию 188 мероприятий Генерального плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года потребуется от государства 1,3 трлн тенге. По информации акима, бюджет области на этот год составлял 621,6 млрд тенге, а после отделения бюджета Шымкента он оценивается в 552,5 млрд тенге. Кстати, решением внеочередной XXVIII сессии областного маслихата от 27 июля 2018 года в связи с учетом нового статуса Шымкента были изменены нормативы распределения регулируемых налогов: теперь 100% налогов будут отчисляться в его собственный бюджет. Также были сокращены объемы субвенций, предусмотренных Шымкенту (при прежнем планировании его в составе ЮКО. – «Къ».): на 2018 год – в сумме около 9,7 млрд тенге (объем субвенции, предусмотренной на 2-е полугодие), на 2019 – в сумме 22,2 млрд тенге. У Шымкента теперь отдельное финансирование из республиканского центра, он получил возможность напрямую на уровне правительства утверждать свои программы развития без согласования с областной администрацией.

Вопросов развития Туркестана и Шымкента в новом статусе коснулся президент Нурсултан Назарбаев, выступая 1 сентября на совместном заседании палат парламента. В частности, он призвал правительство и министерства уделить должное внимание строительству, становлению областного центра. «Я уверен, что в скором времени мы получим развитый новый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса, – заявил глава государства. – От эффективной организации работы нового областного центра зависит развитие всего густонаселенного региона. Вместе с тем не должно оставаться без внимания состояние Шымкента».

Напомним, выступая на церемонии публичного подписания июньского Указа, глава государства подчеркнул, что Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций. О том, что третий мегаполис уже стал мощным инвестмагнитом, свидетельствует анализ рэнкинговых агентств. Согласно исследованиям energyprom.kz, объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил за январь-июль 2018 года 662,9 млрд тенге и увеличился за год сразу на 38,2%. В сопоставимых ценах рост с учетом инфляции составил 26,3%. Среди регионов РК лидирует Шымкент – 307,7 млрд тенге, это 46,4% от РК. Следом идут промышленные регионы – Карагандинская область (64,2 млрд тенге, рост за год – 51,3%), и замыкает тройку лидеров Атырауская область (48 млрд тенге, что на 61,1% меньше, чем в прошлом году).