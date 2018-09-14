Стали известны итоги работы программы «Соотечественники» за прошедшие месяцы 2018 года в Омской области. По данным Минтруда, в регион переехали 2388 человек, более 1,7 тыс. человек уже стали гражданами России.

При этом со времени действия программы, с 2009 года, в Омскую область переехали 32 тыс. человек. Чаще остальных находят привлекательным наш регион жители Казахстана, они составляют 92 % всех переселенцев, сообщает superomsk.ru.

Кроме того, в Омск и в область спешат соотечественники из Украины, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Германии. Помимо города, переселенцы облюбовали наиболее благополучные районы области: Азовский, Омский, Калачинский и Марьяновский.

Средний возраст соотечественников – 33 года.

22% участников имеют в составе семьи трех и более членов семьи, 45 % участвуют в программе переселения индивидуально, причем половина из них – это студенты омских вузов и сузов. Из числа членов семей участников программы 48% являются детьми, в том числе 240 – дошкольного возраста, 300 – школьного возраста.

«Более 85 % соотечественников имеют высшее и среднее профессиональное образование, в том числе 51 % участников программы имеют высшее образование и 34 % – среднее профессиональное образование, 6% участников – студенты», — уточнили в Минтруда Омской области.

Больше всего в Омск приезжает специалистов в сферах экономики и финансов, промышленности и энергетики, образования и здравоохранения.

В 2018 году отмечается увеличение количества соотечественников, имеющих опыт предпринимательской деятельности. Если в 2016 году их было 65 человек, в 2017 году – 123 человека, то за полгода 2018 года таких соотечественников – 92, при этом уже 9 человек стали индивидуальными предпринимателями в Омской области.

«Важно, что в нашем регионе соотечественникам предоставляется финансовая помощь при открытии своего дела в городе или в муниципальных районах. Для этого необходимо обратиться в службу занятости населения. Отдельным категориям соотечественников, бонусом к федеральным, предоставляются областные меры социальной поддержки. Это единовременное подъемное пособие и компенсация расходов по договору найма жилого помещения», – подчеркнул министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.