Все закрутилось с… «фейсбука». Лаконичный пост о перспективах развития в нашем городе молодежного и женского бизнеса, который опубликовал на своей странице в FB заместитель акима города Шымкента Данат ЖУМИН, впечатлил рядом небывалых преференций, ожидающих тех наших земляков, кто решит пойти по пути частного предпринимательства.

Немного предыстории

Кредиты под 1% годовых, упаковка успешного бизнеса во франшизы, супермаркет для предпринимателей, территория для производственного бизнеса с готовой инфраструктурой… Все это и многое другое появится не где-то в перспективе, а в самом что ни на есть ближайшем будущем – в апреле текущего года. «Да возможно ли это?» — задались мы вопросом и, встретившись с Данатом Жуминым, в первую очередь попросили его лично подтвердить реальность всех тезисов из его сообщения в соцсети, передает Рanorama.shymkala.kz.

«В конце августа прошлого года аким города Габидулла Абдрахимов на одном из совещаний поручил разработать программу по развитию женского предпринимательства в городе. Почему именно женского? По статистике, большая часть безработных и самозанятых – это представительницы слабого пола. Они занимаются воспитанием детей, бытом, и потому больше нуждаются в поддержке, — говорит Данат Есболович. – Поэтому возникла необходимость в программе, которая бы помогала женщинам найти свое дело и начать самостоятельно зарабатывать. А 29 сентября 2018 года под председательством Президента страны Нурсултана Назарбаева в нашем городе прошло совещание, посвященное социально-экономическому развитию Шымкента. Глава государства акцентировал внимание на необходимости дополнительных мер для развития малого и среднего бизнеса. Через неделю, в начале октября, он обратился к народу Казахстана с Посланием, в котором объявил о том, что 2019-й год станет Годом молодежи, и призвал создать необходимые условия для самореализации молодых людей. Поэтому аким Габидулла Абдрахимов дал поручение принять программу не только женского, но и молодежного предпринимательства.

В итоге появился специальный план действий по развитию молодежного и женского бизнеса в Шымкенте, рассчитанный на ближайшие три года — 2019-2021-й».

О барьерах

«Приступив к этой работе, мы выявили несколько главных барьеров для начинающих предпринимателей, — продолжает Данат Жумин. – Первый – это стартовый капитал. Даже если банк одобрит кредит, он выдается под слишком большой процент. Второй барьер – отсутствие места для ведения бизнеса. Ведь, если женщина захочет открыть, например, швейную мастерскую либо небольшой цех по изготовлению мебели или металлоизделий — нужно производственное помещение. Начинающий предприниматель не может себе позволить оплачивать дорогую аренду или построить цех, даже если ему выделят под него участок. И третий обнаруженный барьер – это недостаточность компетенций, знаний о том, как правильно вести бизнес».

Деловой инструментарий

Для преодоления этих барьеров были разработаны специальные инструменты. «Программу по однопроцентным кредитам мы прорабатываем вместе с фондом «ДАМУ», — объясняет Данат Есболович. — Планируется, что в год будем выдавать их на сумму от 200 до 600 миллионов тенге, под 1% годовых. Это небольшие кредиты в 2-5 миллионов тенге для открытия своего дела. Они будут выдаваться лишь имеющим четкий бизнес-план.

До 1 апреля этого года будут разработаны и опубликованы правила, регламентирующие условия выдачи данного кредита.

Что касается места для ведения бизнеса, то в настоящее время идет поиск подходящего помещения с недорогими коммуникациями. Здесь разместились бы все, кто хочет заниматься небольшим производственным бизнесом. Международная практика показывает: чем больше в одном месте сконцентрировано бизнеса, тем он более эффективен. Ведь предприниматели смогут советоваться, перенимать друг у друга опыт, кооперироваться и вместе делать какой-то продукт, если, например, кто-то выпускает пуговицы, а его сосед – платья.

В целом, в ближайшие три года для молодежи и женщин планируется предоставить 10000 квадратных метров под мини-производства. При этом в первый год городская казна покроет 100% арендной платы, во второй – 50%, в третий — 25 %, и лишь на четвертый год аренду полностью будет оплачивать сам предприниматель».

Шымкент – город с развитыми продажами, но теперь торговые точки типа киосков, закусочных, а также сапожные или часовые мастерские будут располагаться лишь в отведенных местах. Как проинформировал Данат Жумин, по поручению акима города сегодня определяются земельные участки, где можно будет продавать в таких точках фаст-фуд, мороженое, напитки и так далее. Разрабатывается стандарт, как эти объекты должны выглядеть, чтобы не портить облик города. Распределение участков под уличную торговлю будет проходить открыто и прозрачно, через электронный аукцион. При этом участок запрещено отдавать в субаренду.

«Франшиза» — это уже действующий, четко построенный бизнес. Специально для тех, кто хочет вести дело по готовому шаблону, работая с раскрученным брендом, город готов покрыть часть стоимости при покупке франшиз. У молодежи и женщин будет возможность выбора самой подходящей из них. Но в Шымкенте, в свою очередь, также есть свои успешные бренды. Планируется упаковывать их во франшизы и продавать в другие города.

Итак, вы впервые в жизни решили заняться предпринимательством. Но знаний в этой сфере – ноль. Куда же теперь податься? В «ДАМУ»? В банк? В Палату предпринимателей? Да, можно обойти все эти учреждения. Но гораздо лучше не метаться по городу, а получить ответ и помощь по всем вопросам, касающимся бизнеса, в одном месте. «Супермаркет для бизнеса» — так будет называться это место. Здесь начинающий или действующий бизнесмен сможет решить все земельные, архитектурные, налоговые вопросы, оформить микрокредит и так далее. А новичку помогут определиться, каким бизнесом ему стоит заниматься, научат азам предпринимательства, помогут составить бизнес-план либо выбрать готовый план или франшизу. Супермаркет для бизнеса планируется открыть в Шымкенте до середины апреля.

Многие женщины занимаются рукоделием. В Интернете есть много возможностей и платформ, чтобы продавать эти изделия по всему миру. «Откроются курсы, как правильно вести торговлю в сети. Кроме того, чтобы стимулировать молодежь и женщин Шымкента вести электронную торговлю, оплату доставки их изделий по Шымкенту, а также по Астане и Алматы город берет на себя. У Интернет-бизнеса большое будущее», — утверждает Данат Жумин.

Помощь предусмотрена и для желающих заниматься сельским хозяйством. Но несколько соток земли под «умную» ферму, с капельным орошением и готовой инфраструктурой, будут предоставлены лишь тем, чей бизнес-план одобрит компетентная комиссия с приглашенными агроспециалистами. Акимат поможет в реализации готовой сельхозпродукции. Все эти инструменты начнут работать с 15 апреля.

Плюс два сверху

«Согласно договоренности, на каждый тенге, который вложит в развитие предпринимательства акимат города, фонд «ДАМУ» кладет сверху еще два тенге», — поясняет Данат Жумин. По его словам, на кредитование из городского бюджета планируется выделить 800 миллионов тенге. «ДАМУ» добавит 1 миллиард 600 млн. тенге, так что в целом сумма кредитования малого и среднего бизнеса города составит 2 миллиарда 400 млн. тенге. Большая часть этих денег будет направлена именно на молодежное и женское предпринимательство.

«Мы все хотим, чтобы наш город был красивым и удобным, чтобы все здесь было честно и прозрачно, и каждый шымкентец жил счастливо, в благополучии и достатке, — делится мыслями Данат Жумин. — Но чтобы все изменилось именно в эту сторону, каждый из нас должен что-то поменять в своей собственной жизни, с каждым днем становиться честнее, правдивее, эффективнее. Тогда и город в целом станет лучше. Вместе мы сможем сделать Шымкент одним из самых красивых и развитых мегаполисов Центральной Азии!».

Галина Хан