В Шымкенте и второй пострадавший в результате взрыва остался инвалидом. Врачам пришлось ампутировать ему часть ноги. В ходе операции в теле 18-летнего парня были обнаружены фрагменты снаряда.

11 февраля после взрыва в больницу были доставлены двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения от разорвавшегося боеприпаса. Медикам экстренно пришлось ампутировать левую руку и ногу пострадавшему мужчине, 1984 года рождения. Выяснилось, что и у второго пострадавшего сломаны кости левой ноги. Врачи наблюдали за ним несколько дней, а затем все же приняли решение и провели сложную операцию.

«Мы наблюдали несколько дней за 20-летним парнем. Но несмотря на применяемое нами лечение, его состояние сильно ухудшилось, и мы были вынуждены провести операцию и ампутировать часть ноги. Мы извлекли из нее мелкие частицы снаряда. Затем отправили парня в реанимационное отделение. Для полной реабилитации здоровья он будет около месяца находится в больнице», — отметил Марат Балтореулы, заведущий отделением травматологии №1 городской клинической больницы.

Напомним, двое жителей города Шымкента 11 февраля получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва артиллерийского снаряда устаревшего образца.

Взрыв произошел из-за того, что один из них пытался распилить снаряд болгаркой с целью его утилизации и сдачи в пункт приема металла.

Следственно-оперативной группой из числа сотрудников департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, а также специальных и других государственных органов в ходе осмотра места происшествия обнаружены аналогичные боеприпасы.

Со слов родных пострадавших боеприпасы были доставлены ночью якобы из города Арысь для распила и сдачи в качестве металлолома.