В Шымкенте в результате дорожно-транспортного происшествия, по неподтвержденным данным, жители около 200 частных домов остались без природного газа.

Авария произошла на перекрестке улиц Ташенова и Сман Азимова. Столкнулись автомобили «Хюндай» и ВАЗ 21015. От сильного удара корейский автомобиль отбросило в сторону и он влетел в наземный газопровод. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Однако, жители частного сектора остались не только без ужина , но и возможности обогревать жилище.

На место прибыли аварийные службы, которые принялись экстренно ликвидировать последствия повреждения газопроводных сетей.

До сих пор не известно, как скоро будет восстановлено газоснабжение жителей частного сектора.

Получен официальный комментарий:

04.02.19 в 18 часов 16 минут в диспетчерскую АДС поступило сообщение от абонента Ахмедовой о том, что по адресу: ул. Макарова д.63А — поврежден газопровод.

Прибыв на место вызова, в 18 часов 35 минут аварийная бригада выяснила, что при столкновении двух автомашин марки «Хюндай Акцент» и «ВАЗ-21154 », от удара автомашину «Хюндай Акцент» откинуло на надземный газопровод среднего давления Ду-89мм.

В результате чего был поврежден надземный г/провод среднего давления Ду-89мм. Произошел полный разрыв по сварному стыку надземного газопровода Ду-89мм и повреждение подземного ПЭ г/провода среднего давления.

До приезда аварийной службы слесари СЭГС утечку газа локализовали, закрыли шаровой кран д-110мм на подземном ПЭ г/проводе на углу ул. Ватутина и ул. Ташенова. От системы газоснабжения отключены: 103 ед. индивидуальных ШРП- 206 домов ч/сектора, коллективных ШРП- 2 ед.-12 единиц КПД-240 квартиры, 1 промпредприятие, 6-единиц КБП. Газопровод находится на балансе ШПФ «КТГА». Обследовали в радиусе 50 метров концентрации газа не обнаружено. На место происшествия прибыл выездной по ДТП Аль-Фарабиского ОП. Для устранения и повторного пуска передали ОТИ, ПТО, СЭГС, ОТИ и ТОО «РЦКУ-Шымкент».