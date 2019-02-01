Акимат Шымкента запустил мобильное приложение ShymQala. Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать движение автобусов.

По словам специалистов управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента, мобильное приложение пока работает в пилотном режиме. Но скачать его можно уже сегодня.

Одним из первых новое приложение скачал на смартфон Нурлан Кылышбеков. О ShymQala парень узнал из новостей, и решил попробовать воспользоваться необычным приложением. Нурлан отметил удобство и функциональность.

Нурлан Кылышбеков, житель г.Шымкента: «Сейчас зима, и хотя она у нас в Шымкенте теплая, стоять на остановке 15 минут в ожидании автобуса не очень хочется. Вот я и скачал приложение. Сегодня воспользовался им, пока ехал на работу, посмотрел по онлайн карте, когда мой автобус подъедет ближе к моей остановке и только тогда вышел из дома. Удобно. Обязательно установлю такое приложение своим родным».

Работает приложение просто: на карте, нажав на нужный маршрут с обозначением автобуса, пассажир может узнать не только схему его движения, но и где в данный момент находится автобус.

Наурыз Сугиралиев, начальник отдела общественного транспорта управления ПТ и АД г.Шымкента: «Приложение позволяет пассажирам увидеть, какой маршрут и по какой схеме едет и приближается к остановке. Это преимущество для пассажиров: ждать или не ждать автобус».

Сейчас приложение работает в тестовом режиме и в нем доступны для просмотра всего 9 маршрутов: №141, 147, 147А 148А, 148Б, 102, 109, 118, 26. В таком режиме ShymQala будет работать месяц. Остальные маршруты, как рассказали в управлении пассажирского транспорта и автодорог, включат в приложение до конца года.

Для владельцев «яблочных айфонов», приложение ShymQala пока не доступно. Техники городского акимата сейчас активно занимаются внедрением приложения в айфоны. Но на это могут уйти месяцы. Поэтому пока отслеживать движение автобусов по городским маршрутам могут только владельцы телефонов на платформе андроид.