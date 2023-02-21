Госуслуги в мобильном приложении «ЦОН»

В шымкентском филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали, как с помощью мобильного приложения «ЦОН» связаться с операторами по видеосвязи и получать госуслуги через смартфон.

Шымкентцы удаленно, в режиме реального времени, могут подать заявление на получение пособия по безработице, по беременности и родам, запросить из РАГС повторные свидетельства и справки, получить дубликаты документов об образовании, оформить топ-справки (о несудимости, наличии недвижимости, пенсионных отчислениях и др), снять с прописки, получить ЭЦП, также услуги по назначению социальных выплаты и назначение социальной помощи и др. Всего – 37 услуг.

«Принцип работы прост, клиент общается с оператором через видеозвонок, а необходимые документы будут прикрепляться как при переписке в мессенджерах. Так с начало года было принято 2 569 видеозвонков и выдано 132 ЭЦП», — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Также, через приложение клиент может забронировать очередь в ЦОН и получить талон электронной очереди с помощью QR-кода, узнать график работы и адреса ЦОНов.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо авторизоваться через Digital ID либо номер телефона, который зарегистрирован в базе мобильных граждан. Мобильное приложение «ЦОН» можно скачать в Play Market и App Store.