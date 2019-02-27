ЧП в дошкольном учреждении Шымкента! По словам родных на их дочь рухнула стеклянная дверь! У девочки серьёзно повреждено лицо. А администрация детского сада не то что не выплатила моральной компенсации, они пытаются запугать пострадавшую сторону – утверждает мать девочки. Как такое могло случиться в учреждении, в котором обязаны постоянно следить за детьми, выяснял Алибек Рзабаев, передает 1tv.kz.

“Когда увидела ее лицо, настолько сильно испугалась,что сама не поняла, как такой ужас мог случиться”.

Мать 6-летней Каусар уже месяц не может прийти в себя после случившегося. Все произошло в одном из частных детских садов Шымкента 27 января. По словам родных, на играющего ребенка упала стеклянная дверь. Но вместо того, чтобы вызвать ”скорую помощь”, воспитатели решили отвезти ребенка в больницу сами. А о том, что у дочери множественные глубокие раны лица, и она истекала кровью, сообщили родным, спустя час, – заявила мама пострадавшей.

КАМШАТ АЗИМБАЕВА, МАТЬ ПОСТРАДАВШЕЙ ДЕВОЧКИ: “Сказали мне, что заплатят за все лечение, утверждали, что если будут глубокие шрамы, то и с этим помогут, даже няньку обещали найти. Ну, я решила не писать заявление в полицию”.

По словам же самой Каусар, удар был настолько сильным, что она не помнит, что происходило дальше. В памяти лишь ужас. “Я найду миллион и заплачу им! И не снимайте меня! Я отказываюсь от интервью”.

ПЕРИЗАТ БЕКЕТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА: “В отношении руководителя, воспитателя и медсестры детского сада были приняты дисциплинарные меры за плохое выполнение своих обязанностей. Кроме того, было подано заявление в полицию от управления образования города”.

Правоохранители проводят расследование. Детскому саду грозит крупный штраф, непосредственный виновник даже может отправиться за решетку на 2 года. Родные пострадавшей намерены довести дело до конца и наказать всех, кто причинил столько страданий их дочери. Каусар выписали, но ее мучают сильные головные боли и страх. Девочка не хочет идти в детский сад.

По словам мамы, полное лечение обойдется семье в миллион тенге. А руководство дошкольного учреждения забыло не только о своих обещаниях, но даже отказалось комментировать ситуацию.

“Я найду миллион и заплачу им! И не снимайте меня! Я отказываюсь от интервью”.

ПЕРИЗАТ БЕКЕТАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА: “В отношении руководителя, воспитателя и медсестры детского сада были приняты дисциплинарные меры за плохое выполнение своих обязанностей. Кроме того, было подано заявление в полицию от управления образования города”.