В умном городе все должно быть по-умному. В современном мире грамотное управление системами водоснабжения невозможно без внедрения новых технологий.

Применяется «цифра» в различных сферах, в том числе в системе водоснабжения, где в качестве положительного примера можно отметить деятельность шымкентского ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

Тактика подбора новых технологий и современного оборудования в шымкентском водоканале выработана. Собственник не бездумно идет по пути внедрения тех или иных инновационных новинок, а по-хозяйски использует финансовые средства. Это позволило повысить зарплату сотрудникам на 10 процентов, при том, что тариф монополист снизил тоже на 10%.

Опытным путем, в работе предприятия было определено несколько направлений, в которых целесообразно применение цифровых технологий. К примеру ведется установка водных счетчиков высокого метрологического класса с низким порогом чувствительности, адаптированных к автоматизации. Предприятие до 2020 года планирует полностью перейти на подобные приборы учета. Экономия налицо.

Для системного контроля над состоянием водного баланса, в водоканале стали применять цифровые технологии на всех участках водоснабжения: от добычи на водозаборах до подачи воды потребителям. Очистные сооружения Шымкента полностью модернизированы по польской технологии. Это позволяет в автоматическом режиме управлять всем оборудованием системы канализации.

Ирина Казорина