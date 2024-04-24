Прорыв теплотрассы в Шымкенте: из-под земли бьет огромный фонтан воды

Труба на магистральной теплотрассе лопнула на пересечении улиц Казыбек би и Иляева.

На видео, которым очевидцы делятся с редакцией Otyrar.kz, видно, как из-под земли на оживленной проезжей части бьет огромный фонтан воды.

В ТОО “Водные ресурсы — Маркетинг” заверили, что подачу питьевой воды в контуре улиц, где произошел порыв, не прекращали. Инцидент никак не связан с водопроводом.

“Сообщаем, что на пересечении улиц Казыбек би-Иляева произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения. Инцидент не имеет отношения к сетям водоснабжения и водоотведения. Ситуация с подачей питьевой воды стабильна”, — сообщили в пресс-службе ТОО “Водные ресурсы — Маркетинг”.

В настоящее время специалисты ГКП «Куатжылуорталык — 3», занимаются устранением аварии.