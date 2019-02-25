В Созакском районе в домах сотрудников компании «КазТрансОйл» устанавливают газоанализаторы.

Отравления угарным газом одна из злободневных проблем Созакского района. Дома региона отапливаются твёрдым топливом, что несёт постоянную опасность.

Теперь же часть жителей района по ночам смогут спать спокойно. В случае пожарной опасности или превышения предельной концентрации углекислого газа их разбудит сигнализация.

Сотрудники шымкентского нефтепроводного управления компании «КазТрансОйл» начали установку в своих домах противопожарных датчиков и сигнализаторов угарного газа.

Установка идёт по инициативе руководства компании за собственные средства работников. Таким образом нефтяники отреагировали на кампанию по противопожарной безопасности развернувшуюся по всей республике.

Меиркуль Утелеева, жительница посёлка Шолак корган: «Спасибо, что о нашей безопасности заботятся уже и на таком техническом уровне. С такими датчиками мы теперь будем чувствовать себя спокойнее. Раньше же нам приходилось постоянно проветривать на всякий случай помещения, по ночам вставать, чтобы проверить печь. Теперь же за безопасностью будет следить электроника».

Такие дымовые датчики и сигнализаторы угарного газа появятся в домах всех сотрудников компании «КазТрансОйл», работающих в Созакском районе. Специалисты закупают их за собственные средства — стоимость 8 тысяч тенге. Но цена нефтяников не смущает, так как безопасность дороже. В комплект оборудования противопожарной безопасности, помимо того входит и огнетушитель. Таким образом специалисты компании «КазТрансОйл» максимально защищены.

Рамазан Кырыкбай, начальник отдела Шымкентского нефтепроводного управления компании «КазТрансОйл»:»Нашим управлением планируется установить всего около 300 датчиков, сейчас мы поэтапно начали установку и в самом управлении установили, теперь оборудуем ими помещения в Созакском районе, а после в Шолак коргане и в Жауан тобе».

Установка противодымного оборудования проводится под контролем специалистов по ЧС. Сокращение несчастных случаев от отравления угарным газом и пожаров сегодня у них одна из главных задач. Поэтому в последнее время предотвращению чрезвычайных происшествий они уделяют особое внимание.

Индира Умиркулова,: начальник управления ДЧС ТО: «16-го и 17-го февраля по республике был объявлен день пожарной безопасности от угарного газа и силами 955 сотрудников нашей службы проводилась агитационная работа привлекались еще другие сотрудники. Мы обошли более 2400 домов».

Разъяснительную работу по необходимости внедрения электронных анализаторов в домах частного сектора специалисты Департамента по ЧС планируют провести и в других районах области. Пока же дымовые датчики и сигнализаторы угарного газа появятся и в других домах сотрудников компании «КазТрансОйл» на всей территории области.

Данияр Худайбергенов